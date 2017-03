Nación debe hacer una gestión más útil para la gente

El secretario General de la Gobernación, Pablo Yedlin fue entrevistado en un programa radial, donde cuestionó la política que está llevando el Ejecutivo nacional. Resaltó que la provincia de Tucumán se está gestionando solo con recursos propios. También habló sobre su probable candidatura a diputado.

El 22 de octubre se realizarán elecciones legislativas nacionales. Tucumán renueva cuatro representantes en la Cámara Baja. Yedlin es una de las figuras políticas que puede integrar la lista del peronismo. Al respecto el funcionario dijo que “hay que esperar. La presentación de la lista es en junio. Para mí sería un honor, el Congreso necesita voces que defiendan este modo distinto de ver la política”.

A su vez destacó que el país “necesita crecer con todos los ciudadanos adentro y el gobierno nacional está dejando mucha gente afuera. Lo dijimos antes de las elecciones y lo seguimos sosteniendo” y agregó que “el gobernador Juan Manzur está llevando adelante una provincia sin recursos nacionales. No se firmó un solo proyecto de obra pública” aunque “sí se lo hizo con algunos municipios, que en general son del mismo signo político”. También informó que “están llegando menos vacunas, menos remedios, menos leche. Estamos preocupados con los trasplantados que no tienen medicamentos desde hace tres meses. En Tucumán son 300 personas. El Centro Unico Coordinador de Ablación e Implente de Tucumán (CUCAITUC) está haciendo malabares para sostener esta situación”.

Yedlin, aclaró: “creo que no hay mala intención de parte de Jorge Lemus (ministro de Salud de la Nación), pero si me parece que hay una gran incapacidad de gestión, una necesidad del gobierno nacional de mostrar menos gasto fiscal y están cortando donde no debieran”.

Nación estigmatizó al empleado público diciendo que solo producen gastos para el Estado y por el otro lado pusieron a 25 mil nuevas personas. Por este motivo creo que el peronismo debe tener más referentes en el Congreso y lograr las cuatro bancas. Hay que fijarse cuántas cosas este gobierno hizo mal y por voces opositoras debió volver para atrás”, aseguró.

Gestionar con recursos propios

“El peronismo ganó las elecciones en Tucumán ampliamente” por ese motivo “hoy no tenemos los recursos que sí se les envían a Salta, Jujuy o Buenos Aires”, explicó el funcionario. A pesar de esta situación “cerramos paritarias, pagamos en tiempo y forma el salario. Los chicos tienen clases. Logramos crear empleo el año pasado”. Sin embargo, resaltó que “la obra pública no inicia y perjudica tanto al trabajo formal como informal”. Se mostró esperanzado con “los proyectos de Nación para obras este año, creo que se concretarán. Hubo mucha deuda y no se hizo nada todavía”.

Acompañar a Nación desde la crítica

Yedlin manifestó que la situación en todo el país “está muy complicada. La inflación no se detiene” pero “tenemos la obligación de ser optimistas, de acompañar al gobierno nacional desde la crítica”.

A su vez, opinó que “algunos funcionarios nacionales que son tucumanos podrían ayudar más a la provincia. Desde nuestro espacio venimos apoyando cada una de las medidas que nos pidieron, eso no significa que cambiamos nuestra doctrina política” y añadió “creemos que las políticas que está llevando a cabo Nación solo benefician a los que más tienen. Son ideas distintas de ver la política”.