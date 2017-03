El “Santo” cayó 3-1 con Argentinos y quedó complicado en todas las tablas.

BUENOS AIRES.- San Martín no pega uno. El “Santo” volvió a perder, esta vez 3-1 con Argentinos, y quedó complicado en todas las tablas: lejos de la cima por el campeonato y cerca de la zona de descenso.

La idea era recuperarse en La Paternal y volver a sumar de a tres para reacomodarse, pero esta vez no tuvo suerte. Es que el equipo de Diego Cagna por momentos fue más que su rival, pero recibió los goles en momentos clave y nunca pudo volver a remontar.

El “Bicho”, que no brillaba, abrió la cuenta con un buen gol de cabeza de Romero, y el golpe se sintió en el plantel tucumano. Con el 1-0 Argentinos se acomodó mejor y esperó hasta el complemento para volver a sacar ventaja.

Allí el que apareció fue Rolón, anotando un 2-0 que hacía delirar a La Paternal y hundía las esperanzas del “Santo”. Sin embargo, cuando Juan Galeano logró el descuento, la ilusión volvió a crecer.

El equipo Diego Cagna se hizo dueño de la pelota y con Matías García a la cabeza, creó las mejores chances para lograr el empate definitivo. Fue allí en donde faltó puntería, en el último toque, y la suerte, para colmo, brilló por su ausencia.

El ejemplo más claro de que no era la noche para San Martín se dio en el tercer gol de Argentinos: el arquero Nicolás Carrizo salió a despejar un pelotazo largo del “Bicho”, le pifió a la pelota y permitió que Fydriszewski sentenciara la historia, 3 a 1.

No hubo tiempo para más después de eso. San Martín se vuelve a casa sin nada y en una oscuridad absoluta porque no puede salir de la mala racha ni hasta cuando merece mejor suerte.

fuente:LA GACETA