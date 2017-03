Una voz critica: “Los militares no pidieron perdón; tampoco los Montoneros”

Graciela Fernández Meijide criticó a los represores porque no dan información sobre los desaparecidos y a los organismos de derechos humanos porque “no aceptan responsabilidad de la lucha armada”

Lúcida y valiente, Graciela Fernández Meijide se atreve a reflexionar sobre temas que siguen siendo difíciles de tocar cuando han pasado ya 41 años del último de golpe de Estado. En ese sentido, ella, que tiene un hijo desaparecido y fue una activísima militante de los derechos humanos, sostiene que no se puede pensar en una reconciliación cuando “nadie pidió perdón por lo que hizo”, con relación a los militares que protagonizaron la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Pero no se queda ahí, también dice que “tampoco lo hizo lo que fue la conducción de Montoneros; no está pasando con Montoneros-Perdía; con Montoneros-Bonasso, con Firmenich”.

“La sociedad transcurre mientras tanto y no es un tema primordial. Por lo menos, decir nos equivocamos de medio a medio y pedir perdón por el dolor causado por ese error”

“Hay una rigidez por ambas partes porque, así como los militares no aceptan la ilegalidad y la ilegitimidad de la metodología utilizada, por lo menos algunos militares, también desde los organismos de derechos humanos supervivientes no se acepta ni un tranco de pollo que haya habido responsabilidad de la lucha armada de las organizaciones guerrilleras. Esas dos posiciones irreductibles impiden el diálogo, como siempre ocurre en política”.

fuente:ECOTUCUMANO