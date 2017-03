CFK acusó a Urtubey de integrar una bandita que divide al Partido Justicialista

Se filtraron nuevas escuchas telefónicas entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli de junio del 2016, donde la ex presidente, acusa a Urtubey, Pichetto y Bosssio de dividir al peronismo.

Los audios, son parte de las escuhas autorizadas por el juez federal Ariel Lijo, por la causa de encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, en la misma Cristina habla con Parrilli de Macri, Massa y de la división del PJ.

La charla, en un momento se dirige a la interna peronista y la ex presidente le cuenta a Parrilli que habló con Luis Gioja, el ex gobernador de San Juan y conductor del PJ nacional.

CFK: Primero hablé con Fernando (Espinoza), después hablé con Gildo (Insfran). Después hablé con el Pato (Urribarri), porque Gildo es el presidente del Congreso, Pato es el secretario general. Fer es el jefe del partido en la provincia, el más importante, y después hablé con este pelotudo (se refiere a Gioja). Ojo, Gildo está a las re puteadas con Gioja, dice que está loco, que cómo va a dividir. Pato opina lo mismo, que los van a cagar, juntándome en el partido con una manga de runflas que después no firman, discutiendo pelotudeces. Fernando piensa lo mismo, está muy preocupado por la Provincia, por La Matanza.

-OP: Claro, sí.

-CK: Terminé hablando finalmente con él ayer (por Gioja).

-OP: Con él.

-CK: Que me atendió, te digo. Pedí la llamada y me fui al baño y cuando salí del baño de hacer pis me estaba esperando con el teléfono en la puerta. Y le digo: “Escuchame José Luis, te llamo porque no es que crea lo que digan los diarios pero como varios compañeros. ¿Qué mierda van a hacer después en el partido? Además vos sos el presidente del partido. ¿Qué vas a ir al partido con un bloque de cien y vas a salir con dos o tres bloques de veinte o treinta?”

-OP: Sí, sí.

-CK: “Me querés decir cuál es tu negocio como presidente del partido? De un partido que recibiste…”

-OP: Sí, sí

-CK: ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿No pueden tener unidad en la diversidad? ¿No pueden juntarse cuatro compañeros de un lado y cuatro compañeros del otro, juntarse en una pieza, cagarse a trompadas y ver cómo funciona aunque no estén todos de acuerdo? ¿Vos querés regalarle el jueves o el viernes las tapas de todos los diarios a estos con las diferencias del peronismo? (…) No te parece que es mejor una foto que le dejó este en el partido el lunes en San Vicente, con todos los peronistas recordando ahí a Perón el 1 de julio? Porque sinceramente no sé cuál es el beneficio. Está favoreciendo objetivamente.

-OP: A Macri, sí, sí.

Al final de ese pasaje, Cristina expone sus reales intenciones al hablar con Gioja y los demás referentes del peronismo: “Ya sabés lo que hice Oscar, yo me cubrí en salud”. Y agrega: “Ya está, ahora que hagan lo que quieran, qué me importa, qué querés que haga, si te querés matar, andá y matate”. Luego vuelve a la carga contra Gioja.

CK: Yo creo que por lo que pude percibir este boludeo del partido me parece que lo maneja, el Pato (Urribarri) no estaba de acuerdo, Gildo mucho menos, Fernando tampoco. Me parece que esto es una maniobra del Flaco.

OP: Flaco Gioja, sí, junto con Bossio y Pichetto.

CK: Pichetto, Bossio, Urtubey. Toda esa bandita. A mí me parece que viene por ese lado. Bueno, Gildo lo puteó al Flaco pero en colores.

Cristina se envalentona con la realidad que muestra el gobierno Macri a seis meses de su asunción. Y lanza una acusación grave contra el presidente. Nunca se había animado a tanto.

CK: Lo de Massa es muy flojo.

OP: Sí, está calladito.

CK: No, pero lo veo flojo a él, como que no tiene liderazgo político, no tiene carisma político.

OP: Carisma, no, no.

CK: Yo creo que esto se acerca a una situación que va a exigir, para recomponerla, un fuerte liderazgo. Porque está claro que Macri tampoco tiene ese liderazgo. Macri es un mafioso sostenido por los medios, nada más. Nada más.

OP: Un CEO de empresa. ¿Viste las declaraciones de Moria (Casán), no?

CK: No, no.

OP: Dijo: “No veo un presidente, veo un CEO, un gerente, el gerente de Argentina”. Y después dice: “A mí me gustaba la vaginocracia, me gusta más mujeres en el poder”. Y después tuvo alguna frase para vos. Bien, bien, no te criticó, para nada.

En enero, el periodista Luis Majul reveló las primeras escuchas entre Parrilli y Cristina en las que hablaban sobre el ex jefe de Operaciones de la ex SIDE Jaime Stiuso. La respuesta fue política y judicial. Los dos hablaron de “espionaje político” y acusaron directamente al Gobierno, aunque las escuchas fueron realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por orden del juez Lijo.

fuente: QPASASALTA