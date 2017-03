Mirtha Legrand, tras la entrevista a Macri: “Sigo siendo de Cambiemos, no soy panqueque”

Mirtha Legrand: “Sigo siendo de Cambiemos, no soy panqueque”

A una semana de la entrevista que dio que hablar, Mirtha Legrand hizo referencia a su encuentro con el presidente Mauricio Macri y la primera dama Juliana Awada . “Sigo siendo de Cambiemos, yo no soy panqueque”, lanzó la conductora que defendió su rol como entrevistadora.

“Les debo una explicación: quiero agradecer la enorme repercusión que tuvo el programa el sábado en la residencia presidencial de Olivos con el señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri y la señora Juliana Awada”, comenzó “La Chiqui” en un monólogo guiado por una hoja que marcaba su discurso.

“Quiero destacar la cordialidad con la que fui recibida por mis anfitriones, pero sobretodo quiero destacar la libertad con la que pude preguntar absolutamente todo lo que quise pensando en el público”, dijo Mirtha.

“Pregunté de buena fe con lo que dice la calle…Me respondió [Mauricio Macri] de buena fe con lo que son sus convicciones. Es el Presidente y tenemos que respetarlo”, remarcó la conductora del Trece y defendió a Macri.

“Fue una entrevista magnífica (…) había que preguntarle todo”, comentó orgullosa Legrand y añadió: “Sigo siendo del Pro, de Cambiemos, y deseo con todas mis fuerzas que ganen las próximas elecciones… Y los kirchneristas, no crean que soy kirchnerista. ¡Yo no soy panqueque, eh! Porque me llamaron varios y me elogiaron, algunos muy conocidos…”.

