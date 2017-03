Duro cruce en el senado entre Mirkin y Elías de Pérez

La peronista cuestionó las denuncias de la radical y su supuesta intención de intervenir la Justicia de la provincia. En la discusión se colaron cuestiones personales.

Las senadoras tucumanas Beatriz Mirkin (PJ-FpV) y Silvia Elías de Pérez (UCR) protagonizaron un duro cruce este miércoles en la sesión de la Cámara alta, donde quedó en el centro el exgobernador José Alperovich y hasta se colaron cuestiones personales.

La discusión se desató cuando Mirkin planteó una cuestión de privilegio contra Elías de Pérez, a quien acusó de encarar –sobre todo, desde que Cambiemos ganó la presidencia- “una campaña sistemática” para “que se intervenga la Justicia Federal de Tucumán”.

“Plantea junto a legisladores provinciales que la Justicia es corrupta y que está cooptada por el peronismo. Viene haciendo denuncias contra el gobierno que ha ganado en Tucumán y contra Alperovich, que cuando salen mal, es porque ‘el juez no es probo’”, advirtió Mirkin, y agregó: “Para la senadora somos todos delincuentes”.

La senadora aseveró que Elías de Pérez emprende “una campaña horripilante en los medios televisivos y escritos”, y se preguntó, exhibiendo un recorte de diario: “¿Qué quiere, que el senador Alperovich no esté con los funcionarios nacionales en la foto?”.

Además, denunció que en la Comisión de Salud, que preside la radical, está trabado un proyecto suyo y de Alperovich para declarar la emergencia alimentaria, y se quejó además de que, de los “91 mil millones de pesos” destinados al Plan Belgrano en cuatro años, apenas “13 mil millones” son para Tucumán.

“En Tucumán el radicalismo ha perdido todas las elecciones. Cuando las ganen, serán gobierno”, remató Mirkin.

Al ser aludida, Elías de Pérez tuvo el derecho de responder, y lo hizo con creces: “Quieren ponerme una mordaza”, acusó, y aclaró: “Jamás he pedido intervención para mi provincia, pero se está avanzando contra la Justicia”.

La legisladora de Cambiemos mencionó en este sentido que “se ha dictado una ley de fueros especiales para que no se pueda investigar a los que tienen un cargo ejecutivo”, y “por otro lado se ha cambiado la ley de jury de enjuiciamiento” y “se han dado superpoderes al Ministerio Público Fiscal de Tucumán”.

“Al ser oposición en mi provincia, tengo la manda para controlar los fondos que se usan”, aseguró Elías de Pérez.

A pesar de la resistencia de la vicepresidenta Gabriela Michetti a alargar la discusión, Mirkin no se quedó callada y respondió a su comprovinciana: “Está todos los días acá, todos los días en la televisión, todos los días en La Gaceta, así que mordaza no le pone nadie”.

“Que ella denuncie que no se hicieron las obras no significa que no se hayan hecho”, dijo, sobre el drama que atraviesa gran parte de la provincia por inundaciones, y sentenció: “No somos delincuentes hasta que no se demuestre lo contrario”.

Mirkin comentó entonces que Elías de Pérez es la única senadora a la que no saluda y reveló: “Tuvo la osadía de venir a darme el pésame por fallecimiento de mi madre, cuando fue una de las que denigró a mi familia”.

“Bajó a un nivel al que no voy a bajar”, fue la respuesta de la radical, quien puso punto final a la pelea, sin antes dejar de insistir: “Cumplo con el mandato que me da la ley para denunciar y que se investigue”.

fuente:EL PARLAMENTARIO