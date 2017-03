Carlos Bilardo: “Sampaoli no sirve para nada, ni como persona ni como DT”

El entrenador campeón del mundo en México 1986 apuntó contra el técnico de Sevilla, quien aparece como candidato a dirigir al conjunto nacional

Carlos Bilardo tiene algo claro: no quiere a Jorge Sampaoli como entrenador de la selección argentina. Mientras siguen creciendo los rumores sobre una posible salida de Edgardo Bauza, el DT campeón del Mundo en México 1986 se mostró muy crítico con el entrenador de Sevilla, quien asoma como el posible reemplazante.

“Si Sampaoli es el candidato Nº1 para dirigir a la Argentina, yo me voy a Turquía. Sampaoli no ganó nada. No sirve para nada, ni como persona ni como DT. Sólo es amigo de dos o tres periodistas chilenos que le dieron manija. ¿Qué ganó? No ganó nada. ¿Una Copa América? Fíjense dónde la ganó…”, afirmó el Narigón en La Oral Deportiva.

Pero también se mostró crítico con la actuación de Bauza frente al seleccionado argentino. “El DT (Bauza) es el responsable. Nunca le diría ‘pone a este o aquel’ porque no me gustaba que me lo hicieran a mí. Esta Argentina no me seduce. Tiene que dar mucho más y estar a la altura de Brasil”, opinó.

Y el periodismo no quedó afuera de su crítica. “Al periodista que falla hay que suspenderlo como a un jugador de fútbol. Si el periodista erra un pronóstico hay un tribunal que lo suspende un mes y ahí van a tener que saber de fútbol”, propuso.

fuente:LA NACION