Conoce A qué obras se destinarán los 6 mil millones de dólares que el BID le prestará a la Argentina

SUNCIÓN (Enviado especial).- El stand de Mendoza , próximo a la sala de prensa y de acreditación en el Comité Olímpico Internacional donde se desarrolla la asamblea del BID, refleja no sólo que la provincia argentina será la próxima sede del organismo en su evento anual, sino también el respaldo hacia el gobierno de Mauricio Macri . Desde la salida del default se duplicaron los créditos otorgados al país.

Según sus previsiones, el ente conducido por Luis Alberto Moreno alcanzará en dos años más los 6 mil millones de dólares en préstamos concedidos a la Argentina. Así lo estipula la denominada “Estrategia de País 2016-2019”, que establece un incremento gradual de las operaciones con el sector público. Aunque fuentes del BID aclararon a este medio que los montos asignados pueden variar levemente por ajustes.

La mayoría de esos recursos serán asignados para obras de infraestructura y desarrollo. Una de las que causa más expectativas por su envergadura es el túnel binacional de 14 kilómetros Agua Negra, que conectará la provincia de San Juan con Coquimbo en el lado chileno. El BID aprobó US$ 40 millones iniciales para la estructuración y preparación del proyecto, de los cuales US$ 20 millones fueron para Chile y otros US$ 20 millones para la Argentina.

El organismo prevé financiar esta obra con US$ 1500 millones y en préstamos acumulativos a lo largo del período de construcción, que se estima en 8 años. El 8 de febrero cerró la recepción de información por parte de los consorcios interesados en ejecutar esta obra. El cronograma indica que en mayo ya estará el listado consolidado de las empresas que cumplen con los requisitos para participar del proceso licitatorio y el contrato se adjudicaría durante 2018.

Los préstamos del BID también comprenden la financiación de obras de saneamiento y agua potable en Buenos Aires y su periferia. En septiembre el organismo aprobó 320 millones de dólares para dicho fin. La inversión mejorará la potabilización y distribución de agua para cerca de un millón de personas, señaló el Ministerio de Economía.

“La línea de crédito permitirá mejorar la confiabilidad del sistema de potabilización y distribución del agua de consumo para una población de 1,1 millones de personas, disminuir pérdidas y ampliar el servicio de alcantarillado a cerca de 75.000 habitantes y expandir la capacidad de tratamiento de aguas residuales para atender a 225.000 personas”, sostuvieron cuando presentaron la línea de crédito.

El mes pasado por otra parte el Gobierno firmó un acuerdo por 120 millones de dólares que serán destinados al Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Provincial, una iniciativa que tiene por objetivo contribuir al crecimiento, al desarrollo de obras y el empleo privado. Entre las diferentes obras que se financiarán mediante el acuerdo se encuentran la remodelación de la avenida Costanera de Mendoza, el desarrollo de un parque industrial en Salta, el arreglo de la Ruta 40 en Neuquén y la construcción de un acueducto en Corrientes.

Además, incluye la promoción de la provincia de Misiones como destino para inversiones forestales, turísticas y 420 millones de dólares, informó el organismo internacional.

En ejecución también está otro crédito de 300 millones de dólares destinado a un programa que ampliará la capacidad y seguridad vial en corredores de integración de Argentina. El préstamo es a 25 años de plazo, con cuatro años y medio de gracia y una contrapartida local de US$ 200 millones, y se destinará a financiar la construcción de una nueva vía de 120 kilómetros de doble calzada, con intercambiadores a diferente nivel y accesos a localidades de su área de influencia directa y de 35,4 kilómetros de duplicación de la vía existente en la Ruta Nacional 19, entre las localidades de San Francisco y Montecristo, provincia de Córdoba, de energías alternativas.

