Reutemann: “Al presidente Mauricio Macri le ataron un paquete con un moño rosado, una bomba para que vuele por el aire”

El senador nacional opinó que el Presidente debería haber sido “más duro en denunciar lo que le dejaron abajo de la alfombra”

El senador nacional Carlos Reutemann (Cambiemos) afirmó que la administración kirchnerista le dejó a Mauricio Macri “una bomba para que vuele por el aire desde el día” que Cristina Kirchner se negó a participar de la ceremonia del traspaso de mando.

En una entrevista con el diario Clarín, el ex gobernador de Santa Fe sostuvo que el Gobierno de Cambiemos debería haber sido “más duro en denunciar lo que le dejaron abajo de la alfombra”. “La obra pública, cuánto va a piqueteros, se han afanado computadoras, no le pagaron a uno y otro”, apuntó.

“No sé hasta cuántos argentinos tienen idea del daño que se hizo. Así como a mí me parece que el ajuste es inevitable, hay gente que no. Y se metió la política, los cortes de calle, las huelgas. Tanta gente no habló en 12 años y ahora habla todo el día”, señaló el dirigente peronista.

Reutemann se recupera de una operación que le practicaron en los Estados Unidos por un tumor en el hígado.”Acá decís la palabra ajuste y parece que estamos en la década infame, con [Domingo] Cavallo, y ese despelote. Las subas no las acepta nadie. Pero [Néstor] Kirchner subsidiaba el transporte del conurbano porque los votos estaban ahí”, explicó

” A Macri Le ataron un paquete con un moño rosado, una bomba para que vuele por el aire desde el día que no le pusieron la banda”, remarcó.

Respecto de la situación económica y la creciente conflictividad social, el senador analizó: “Si te acostumbrás 10 años, cuando te quieran sacar el caramelo vas a llorar. Es lo que está pasando”.

“Venimos de una época de consumismo de autos, TV, viajar -ahora están viajando como locos- pero las tarifas hay que ajustarlas. No podés pagar lo que pagás de gas. Y a la gente no le gusta”, añadió. Sin embargo, el senador opinó que el aumento de las tarifas de los servicios debería haber sido “progresivo”. “No podés sincerarla de un día para el otro. Pero nadie quiere pagar nada”, aseveró.

Para Reutemann, el Gobierno de Cambiemos “subió con un rumbo, las medidas se demoraron y se le vino encima la elección”. Además, consideró que Macri “perdió la calle”.

De cara a las legislativas, el ex corredor de Fórmula 1 manifestó que este “es un año electoral y el Congreso no va a variar mucho, pero el resultado es político: Macri gana o pierde. Y tiene que ganar así sea por un voto”.

Consultado si el resultado de los comicios será determinante para el Presidente, Reutemann respondió: “Sí, o volvemos para atrás a lo que vivimos doce años, o pese a tener problemas, apostamos hacia adelante”.

¿Colaborará con la campaña de Cambiemos? “Depende lo que pida el presidente. Pero a la UCR [de Santa Fe] no la miro con buen ojo porque en el 2015 me cortaron boleta, tiraron mi parte a la mierda”, respondió.

