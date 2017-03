A partir de mañana Ingresan al país computadoras, notebooks, tablets y AllInOne sin arancel de importación

Desde este sábado (1/4) comienzan a ingresar al país computadoras, notebooks, tablets y AllInOne con arancel 0. El Gobierno espera que con esto bajen los precios y aumente la calidad de los productos. La medida recibió duras críticas del sector y hasta produjo despidos, pero los precios ya bajaron con lo cual no se espera que vuelvan a bajar. El anuncio de la rebaja del arancel del 35% a 0 generó más de 700 despidos en el sector informático argentino, cifra que se estima en 5000 si se incluyen PCs. Las empresas que cerraron plantas o despidieron parte de su personal, se dedicarán a vender productos importados de su marca con menos empleados.

Este sábado 1 de abril comienza el ingreso al país de computadoras, notebooks, tablets y AllInOne con arancel 0. Se trata de una medida muy criticada al Gobierno nacional por los despidos que ocurrieron en el sector a pesar de que se logró el efecto de reducir precios. Sin embargo, las empresas que residen en la Argentina redujeron personal para vender importados que ya no tendrán el arancel del 35%.

ya ha abundado en cuestionamientos a la promoción industrial en Tierra del Fuego, en particular. Sus beneficiarios afirman que se trata de un modelo industrial, pero es solamente una armaduría de partes importadas que nunca podría rankear en el mundo como valor agregado de tecnología alguna. Pero está ocurriendo algo más grave aún: el intento de parte de los armadores en Tierra del Fuego de afirmar que las críticas a su negocio es un cuestionamiento al desarrollismo industrial argentino. No es cierto porque no hay tecnología propia en los galpones en Río Grande y Ushuaia.

Importar PC´s, tabletas y componentes sin pagar arancel ni necesitar licencias no automáticas para traerlos, más que un plan de acceso a la tecnología, como los marketineros del gobierno proponen presentarlo, significa cumplir con el sueño de abrirle las puertas para la radicación en el país a Apple. La pista de aterrizaje se despejó, menos para los smartphones, al circunscribirse la protección a la industria electrónica de Tierra del Fuego a 3 rubros: los celulares, los plasmas y los aires acondicionados. Pero además de la incidencia del arancel importador, un tema no menor a resolver para abaratar el precio final al público son los sobrecostos de hasta el 80% que suman entre la carga tributaria total y la intermediación.

Es cierto que eramos el país más caro en informática hasta la reducción de precios de agosto pasado: 112% promedio en comparación con Estados Unidos. También existe una amplia diferencia con Uruguay, el que le sigue en precios más elevados en este sector: 49%. Después vienen Chile (41%), Perú (35%), Brasil (23%), México (19%) y Colombia (1%).

Como los productos nacionales en oferta comenzaron a bajar sus precios desde agosto, cuando se dijo que el fin del arancel entraría en vigencia en enero, no habrá grandes cambios en los valores de los nuevos modelos con características similares. Sí se notará una mayor variedad en oferta, en forma paulatina, de todo tipo de gamas, desde las más básicas hasta las más altas, lo cual serviría para alentar la alicaída demanda.

Desde el año pasado, a partir de agosto, comenzaron a bajar los precios al público; hacia noviembre, ya rondaban una rebaja de 30%, en un contexto donde se anunciaba el ingreso de productos importados sin arancel ni limitaciones, en un mercado con una demanda en retroceso, de un 25%, en parte por la pérdida de poder adquisitivo, pero también por una tendencia mundial. Pero su baja fue importante, en un país donde la inflación rondó el 42%.

Pero la medida generó más de 700 despidos en el sector informático argentino, cifra que se estima en 5000 si se incluyen PCs, ya que las empresas que producían computadoras no pueden competir con los costos chinos.

empresas como Positivo BGH; Newsan (Noblex); Radio Victoria, Digital Fueguina; PC Arts Argentina (Banghó); Exo; Novatech; Corporate Corp (Ken Brown); Grupo Núcleo; Air Computers o PcBox, que ya cerraron plantas o despidieron parte de su personal, se dedicarán a vender productos importados de su marca, pero con menos personal.

fuente:URGENTE 24