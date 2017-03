America Latina Convulsionada: Manifestantes queman el Congreso en Paraguay(VIDEO)

Se oponen a un polémico proyecto que habilita la reelección presidencial y que hoy fue votado en forma sorpresiva por el Senado.

ASUNCIÓN, Paraguay.- Manifestantes irrumpieron el viernes en el Congreso de Paraguay y prendieron fuego al edificio luego de que un grupo de senadores aprobó un proyecto para habilitar la reelección presidencial, que desató denuncias de un quiebre constitucional.

Tras doblegar la valla policial, miles de manifestantes rompieron vidrios de la sede legislativa a pedradas y con palos, robaron documentos y objetos del edificio mientras las llamas consumían por la noche la planta baja del parlamento.

Sólo fueron dispersados por un rato cuando la policía montada entró en tropel a las calles disparando gases lacrimógenos en una jornada salpicada de choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Las protestas, las peores desde que asumió el presidente Horacio Cartes en 2013, estallaron después de que 25 senadores -entre oficialistas y aliados al Gobierno- aprobaron el proyecto de reelección en un sorpresivo encuentro celebrado en una oficina del Congreso a puertas cerradas.

La iniciativa debía lograr el apoyo de la mayoría de los 45 miembros de la Cámara Alta, que ha estado muy dividida sobre el tema. Ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde se descuenta que será aprobada.

“Esto es un atraco”, dijo el presidente del Congreso, el opositor Robert Acevedo, quien denunció que no se respetaron los procedimientos ni los protocolos legislativos para aprobar la iniciativa.

El proyecto abre el camino para que el presidente Cartes y el ex mandatario socialista Fernando Lugo se puedan postular por otro período de cinco años.

“Se consuma el golpe. Vamos a resistir e invitamos a la gente a que resista con nosotros”, dijo la senadora opositora Desiree Masi.

Cartes no se había pronunciado sobre la situación, que seguía escalando entrada la noche.

Bomberos ingresaron para intentar aplacar las llamas mientras todavía se encontraba gente dentro del Congreso según testigos y los manifestantes gritaban y ondeaban banderas paraguayas con el fuego de fondo.

El arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, llamó al mandatario a intervenir para frenar la violencia.

“En estos momentos de crispación, pedimos que se respete la vida, que la policía tenga cordura y que no den indicaciones de usar las armas”, declaró.

Una propuesta similar de reelección había sido rechazada por el Congreso en agosto y las normas prohíben su tratamiento hasta que pase un año. Pero los legisladores oficialistas lograron modificar esta semana el reglamento y sus rivales los denunciaron ante la Corte Suprema.

“Acá se hizo todo dentro del marco constitucional y legal. El reglamento fue modificado (…) se hizo un proyecto de enmienda ajustado a la Constitución”, dijo por su parte el senador Carlos Filizzola, de la coalición de izquierda Frente Guasu que apoya la candidatura de Lugo.

Los disturbios se producen mientras funcionarios de todo el continente participan en Asunción de la asamblea anual de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Interamericana de Inversiones.

Después de los incidentes, la Cámara de Diputados suspendió su sesión prevista para el sábado temprano.

“Mañana no vamos a tomar ninguna decisión, no vamos a sesionar”, dijo el presidente de la Cámara Baja, Hugo Velázquez. (Reuters)

