José Luis Gioja se refirió al #1A: “No me sorprende la cantidad de gente, Barrio Norte es grande”

El presidente del PJ Nacional habló de la masiva marcha a favor del Gobierno y agregó que “tienen todo el derecho a manifestarse”

El presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja , habló sobre la marcha del primero de abril y, consultado sobre la importante cantidad de gente que se manifestó, declaró: “No estuve, así que no vi cuánta gente había, pero no me sorprende la cantidad porque Barrio Norte y toda esa zona es grande y hay mucha gente”.

presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja , habló sobre la marcha del primero de abril y, consultado sobre la importante cantidad de gente que se manifestó, declaró: “No estuve, así que no vi cuánta gente había, pero no me sorprende la cantidad porque Barrio Norte y toda esa zona es grande y hay mucha gente”.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Gioja explicó que “mayoritariamente el sector norte de la ciudad era de donde más gente venía”, y aclaró que “tienen todo el derecho a manifestarse”.

fuente: LA NACION