Carlitos Tevez, cada vez más cerca de volver

Los rumores ahora son más fuertes y apuntan a un inminente viaje del presidente de Boca, Daniel Angelici, a China para sellar el regreso. El delantero no estaría cómodo y en noviembre, una cláusula del contrato podría darle la libertad para retornar al elenco xeneize.

¿Octubre? ¿Será el mes que Carlos Tevez volverá a Boca? Los rumores son fuertes. No sólo de aquí, gracias a parte de su círculo íntimo; si no que desde China aseguran que el jugador no está adaptado, y que vive prácticamente aislado.

A pesar de que en el Shanghai Shenhua hay jugadores que hablan español, como los colombianos, Tevez no tiene un trato fluido con ellos, y cada vez se siente más aislado. No sólo dentro de la cancha, mucho más afuera.

Además, el equipo jugó hasta ahora 4 encuentros, ganando uno, empatando otro y perdiendo los dos restantes; un rendimiento que el ex jugador de Boca no esperaba tampoco.

Daniel Angelici, casualmente, viajará a China en días más, aún la fecha del viaje no está determinada. Y allí se juntará con Tevez. La gran pregunta es ¿cómo se destrabaría el contrato de Tevez con el conjunto chino? Es real que en el contrato del jugador hay ciertas cláusulas que lo liberan al año de llegar.

Pero también Boca, que recibió, aseguran, 10 millones de dólares por la rescisión de contrato, ¿debería devolver parte de ese dinero? Aún todo es muy “temprano”.

La realidad marca que Tevez no se encuentra cómodo en China. No está cómodo con el equipo, y tampoco con sus compañeros. Ahora, su vuelta a Boca, más que un deseo de algunos es una posibilidad concreta; aunque Carlitos se deberá enfrentar en nuestro país con otro clima con respecto a su figura.

Su salida del club, casi que a las escapadas, no cayó bien en muchísimos hinchas. Hasta podríamos decir que hoy por hoy su idolatría quedó seriamente afectada con esa actitud y, sin dudas, no encontrará a nivel hinchas, un clima de tanta comprensión como la que tuvo en su primer regreso a la institución.

