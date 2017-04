El Barcelona de Messi goleó y se divirtió con el Sevilla de Sampaoli

El rosarino contribuyó con dos tantos en el triunfo 3-0 sobre el elenco dirigido por el argentino, por la 30º fecha de la liga española. Luis Suárez, de chilena, convirtió la restante anotación. El conjunto catalán no le quiere perder pisada al líder Real Madrid, que venció como visitante al Leganés 4-2.

El astro Lionel Messi convirtió dos goles y lideró el show futbolístico de Barcelona ante Sevilla, dirigido por Jorge Sampaoli, en la goleada por 3 a 0 por la 30ma. fecha de la liga española de fútbol en el estadio Camp Nou.

El equipo catalán alcanzó los 69 puntos y sigue firme en la lucha del campeonato español. En tanto, Sevilla, que terminó con diez jugadores por expulsión de Vitolo (ST 45m) sumó otra decepción y se quedó en 58 unidades. Su último triunfo se produjo en la 25ta. fecha y desde entonces acumuló tres empates y dos caídas.

El equipo de Sampaoli, quien no se cruzó con Messi en cancha, no levanta cabeza en el certamen español mientras el apellido del ex DT de Universidad de Chile ronda en la mesa de los dirigentes de AFA para suceder a Edgardo Bauza al frente del seleccionado argentino.

Barcelona, especialmente en el primer tiempo, armó un monólogo con un Messi inspirado y con cierta abstinencia luego de la suspensión que cumplió la fecha pasada en la liga española ante Granada y frente a Bolivia en Eliminatorias Sudamericanas en la primera de las cuatro fechas dispuestas por FIFA.

El máximo anotador histórico de Barcelona, que lleva 27 anotaciones en el primer puesto de la tabla de goleadores, avisó a los cuatro minutos de juego cuando ejecutó un remate de media distancia que pegó en el travesaño. El equipo de Luis Enrique, concentrado y compacto, no permitió que los dirigidos por Sampaoli saliese de su área y en el primer tiempo fue dueño absoluto de la posesión de la pelota.

A esa tenencia, amparada en la figura de Andrés Iniesta, le sumó la agresividad de Messi, Suárez y Neymar, el tridente ofensivo más importante de los últimos tiempos, que fueron demasiado para la defensa sevillana con una tarea floja de Nicolás Pareja y Gabriel Mercado.

La apertura del encuentro corrió por cuenta del uruguayo Luis Suárez quien resolvió con una media chilena el rebote que generó un defensor sevillano tras el centro de Messi. Luego, apareció el crack rosarino para el segundo de Barcelona que cerró con lujo la jugada organizada entre Neymar, que se mantiene en un nivel superlativo, y Suárez. Minutos después, Messi no perdonó el despeje defectuoso de Pareja en el área y concretó el tercero del equipo catalán y el segundo de su cosecha.

En la segunda etapa, Barcelona bajó el ritmo, Luis Enrique dispuso el ingreso de varios juveniles y esperó a su rival que manejó la pelota, pero sin una idea clara para llegar al arco custodiado por Ter Stegen que solo apareció en escena con remates de media distancia.

Cuando hizo falta, Javier Mascherano se mostró seguro en la última línea de Barcelona que recuperó en las últimas presentaciones su condición de equipo temible, cuestión que renació luego de la hazaña en octavos de final de la Liga de Campeones de Europa ante París Saint Germain.

Barcelona logró un triunfo vital en la liga española mientras ya piensa en el choque de la próxima semana en Turín ante Juventus, de Italia, por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Síntesis

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen; Javier Mascherano, Gerard Piqué y Samuel Umtiti; Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Lionel Messi y Andrés Iniesta; Sergi Roberto, Luis Suárez y Neymar. DT: Luis Enrique.

Sevilla: Sergio Rico; Mariano, Gabriel Mercado, Nicolás Pareja, Clement Lenglet y Sergio Escudero; Samir Nasri, Iborra, Steven N’Zonzi y Víctor Vitolo; y Joaquín Correa. DT: Jorge Sampaoli.

Goles: en el primer tiempo, 25m. Suárez (B); 28m y 33m. Messi (B)

Amonestados: Piqué, Busquets, Rakitic, Aleñá (B): Iborra (S)

Cambios: en el segundo tiempo, Pablo Saravia por Nasri (S) y Matías Kranevitter por Mercado (S); 20m. Paco Alcácer por Suárez (B); 31m. Stevan Jovetic por Iborra (S); 34m. Carles Areñá por Rakitic (B) y Lucas Digne por Piqué (B).

Incidencia: en el segundo tiempo, 45m. Vitolo (S) expulsado por doble amarilla.

Árbitro: Clos Gómez

Estadio: Camp Nou (Barcelona)

fuente: CRONICA