Conoce Los detalles del juicio millonario de Maradona contra los creadores del PES

El ex futbolista sacó un comunicado desmintiendo que Barcelona le haya cedido los derechos a Konami para utilizarlos en el famoso videojuego.

Diego Maradona manifestó su fastidio con Konami, creadora del videojuego Pro Evolution Soccer (PES), debido a los derechos de imagen que se usaron para la edición del 2017. Anunció mediante su perfil oficial en Facebook que iniciará un juicio millonario que va a comandar su abogado Matías Morla contra la empresa japonesa.

El ex futbolista esgrimió con un comunicado que Barcelona no cedió los derechos a Konami para ser utilizados en el famoso juego. Además, anunció que todo lo recaudado será donado en Argentina para hacer canchas de fútbol para los chicos de distintas provincias.

EL COMUNICADO DE MARADONA:

¡Ahora Konami dice públicamente que el Barcelona le cedió los derechos de mi imagen!

¿Pero en qué cabeza cabe que a la selección argentina la pueda manipular el Barcelona? ¡Y mucho menos Konami!

A mis 56 años ya no me estafan, ni me usan más…

Konami, a vos te digo: te vas a comer un juicio millonario, y toda la plata que te saque la voy a usar para hacer canchas de fútbol para los chicos pobres.

Y ahí sí, van a poder jugar a algo limpio, y no a algo sucio como tus juegos.

Ya está todo en manos de mi abogado Matías Morla.

La compañía asiática, sin embargo, sostiene que los derechos de los protagonistas fueron suministrados por el club catalán, con quien la empresa estableció una alianza durante los próximos tres años con el objetivo de emplear las características de los jugadores que vistieron la camiseta blaugrana a lo largo de la historia.

En la última edición del PES 2017, además de Maradona, aparecen Juan Román Riquelme, Ronaldo, Gary Lineker, Edgar Davids, Ronaldinho, Rivaldo y Marc Overmars, todos ellos ex jugadores del Barcelona.