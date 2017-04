PAMI: El escándaloso Plan Coreano existió y lo afirma un sumario

Las razones expuestas por el ex titular del Pami, Carlos Regazzoni, en torno al sumario ordenado en contra de Alberto Darnay, señalan que habrían existido “maniobras fraudulentas”. La salida del funcionario del gabinete nacional genera más de una suspicacia, teniendo en cuenta que el coordinador de enlace con la Unidad Plan Belgrano integró una comitiva de personas cercanas a José Cano y actuaron también en nombre de la Jefatura de Gabinete.

La negación en su máxima expresión, las desmentidas, las traiciones y los desconocimientos se multiplicaron luego de que Diario Cuarto Poder publicara las implicancias del escándalo Plan CoreANO, que desató un conflicto diplomático con la embajada de Corea por acuerdos incumplidos del gobierno nacional con empresarios de ese país.

Sin embargo, todo resultó verdad, a cada paso que se continuó con la investigación. Primero se dijo que ninguno de los implicados, Alberto Darnay, Osvaldo Barreñaday Octavio Accardi, tenían que ver con el Plan Belgrano, que dirige el tucumano José Manuel Cano. Pero resultó que el 17 de agosto de 2016, fecha paradigmática para los argentinos por el paso a la inmortalidad de José de San Martín, Darnay asumía como coordinador de Enlace con la Unidad Plan Belgrano. También en Twitter aparecían las imágenes de Cano junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, sus colaboradores Ricardo Ascárate, Ramiro Garrocho y, curiosamente, Darnay. En ese mismo mensaje de esa red social, el títular del Plan Belgrano destacaba el equipo que “trabaja para cambiar el país”.

También se negó reuniones o contactos con empresarios coreanos. Sin embargo, las fotos en la oficina de la estructura comandada por Cano, en la que aparecen los representantes asiáticos con Cano y Ascárate, señalan lo contrario.

Por su parte, Darnay sostuvo en La Gaceta del 26 de febrero, que “nunca he tenido relaciones comerciales ni he firmado ningún contrato con nadie. Yo he ido porque me han invitado a conocer Corea y fuí a conocer Corea. Un pais precioso”, subrayaba el coordinador de Enlace con la Unidad Plan Belgrano.

El sumario que confirma todo

Lo que nunca imaginó Darnay es que los empresarios coreanos se iban a quejar a través de su embajada, vía Cancillería Argentina. Y que luego de que trascendieran los detalles del viaje y los acuerdos firmados en nombre del Gobierno argentino, el entonces titular del Pami, Carlos Regazzoni, le iniciara un sumario.

La resolución 0053, que inicia la investigación, se basa en el expediente Nº 0200-2017-0001043-0 y señala la firma de un principio de acuerdo internacional con la firma Jicen Hitech Co. Ltd. de Corea, en la que Darnay y Barreñada representan al país como coordinador de Enlace de la Unidad Plan Belgrano y el Pami. El convenio compromete al gobierno argentino en la compra del dispositivo FORMI WATCH (), que señalamos en ediciones anteriores de Diario Cuarto Poder y que se trata de una especie de reloj que mide parámetros de salud y los envía a una base de datos. Al respecto, el sumario sostiene que “surge con certeza la asunción de obligaciones de gravoso contenido patrimonial para el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que de haberse suscripto hubieran requerido la intervención de distintas áreas del Instituto en cumplimiento del Régimen General de Contrataciones de Bienes, Servicios y Prestadores de Servicios Médico Asistenciales y Sociales establecido por Resolución 135/1-03 y la consecuente aprobación final del Director Ejecutivo”.

Lejos de haber ido a conocer el “precioso país” que es Corea, Darnay integró una comitiva “oficial”, que tuvo por objeto celebrar acuerdos con los empresarios coreanos, que se mostraron muy molestos, al punto de aportar a través de su embajada en nuestro país, no sólo las informaciones sobre lo realizado por los argentinos en Corea, sino también fotografías, filmaciones y documentaciones que señalan lo allí realizado. Luego de las aclaraciones, Cano y compañía se llamaron a silencio, el titular del Pami fue removido y Marcos Peña, en nombre de quien también se llevaron presentes a Corea, asumió el mismo silencio. El Plan CoreANO ya era un escándalo.

Alerta generada por una posible “maniobra fraudulenta”

En la resolución firmada por el ex titular del Pami, Carlos Regazzoni, se establece que “en atención y los hechos puestos en conocimiento del Instituto por la Embajada de Corea y a las irregularidades detectadas en el marco del presente, que darían cuenta de una maniobra fraudulenta, la Instrucción sugiere proceder a la apertura formal de un sumario administrativo, en los términos de lo dispuesto en el artículo 3º del Reglamento Interno de Sumarios e Investigaciones Sumariales, a fin de profundizar la investigación y deslindar correctamente las responsabilidades que eventualmente se acrediten”. O sea que la firma del supuesto acuerdo internacional existió para las autoridades argentinas.

En otro párrafo de la citada resolución 0053, se expresa que “ante la gravedad de los hechos informados, a resultas de las diligencias preliminares efectuadas, y en atención a que las circunstancias relevadas permiten inferir la existencia de irregularidades en el marco de la actuación del titular de la Coordinación de Enlace con la Unidad Plan Belgrano, el área sumarial se propicia en el marco de las atribuciones que confiere al Director Ejecutivo el artículo 3º del Reglamento Interno de Sumarios e Investigaciones Sumariales, la suspensión precautoria por el plazo de 30 días hábiles con goce de haberes del agente Alberto Rafael Darnay (legajo Nº 57160)”.

La resolución que inicia el mencionado sumario en contra de Darnay está fechada el 11 de enero pasado, y aún las autoridades no han dado a conocer los resultados de la mencionada investigación administrativa.

Uno de los integrantes de la comitiva ademas es profugo de la justicia boliviana.

Es el caso de Octavio Acardi quien es requerido por la justicia boliviana por las estafas realizadas por la comercializadora de vehículos Terranet S.A

fuente: CUARTO PODER