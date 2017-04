La Liga Tucumana confirmó la programación para el fin de semana de Divisiones Inferiores

La Liga Tucumana de Fútbol dio a conocer el cronograma de partidos del Torneo Apertura de Divisiones Inferiores para este fin de semana.

Se disputará la fecha 2; la que había sido suspendida el pasado fin de semana por las inclemencias climaticas.

Inferiores – Fecha 2

ZONA 1

Sábado 9 hs: Famailla vs Deportivo Aguilares ( En Deportivo Aguilares)

Sábado 9.30 hs: Santa Rosa vs Concepción FC ( En Santa Rosa)

Sábado 14 hs: La Providencia vs Jorge Newbery

Sábado 14 hs: :Azucarera Argentina vs Ñuñorco

ZONA 2

Sabado 9 hs: Miguel Brandan vs Cruz Alta

Sábado 14 hs: Ateneo vs Fundación MAPA

Domingo 14 hs: Atlético Concepción vs San Fernando

Domingo 14.30 hs: La Florida vs San Antonio

ZONA 3

Sábado 14 hs: Amalia B vs Fundación CARD. ( En Tercer Centenario)

Sábado 15 hs: EDMOFUT vs Tucumán Central A (En Juventud)

Domingo 8.30 hs: Central Norte A vs Villa Mitre

Domingo 14 hs: CEF 18 vs Defensores de UTA

Domingo 14.30 hs: JCUS vs San Martin ( En All Boys)

ZONA 4

Sábado 9 hs: San Miguel vs Tucumán Central B (En Tucumán Central)

Sábado 9 hs: Mun. Lules vs Union Aconquija (En Almirante Brown)

Domingo 9 hs: Atlético vs San Pablo (En All Boys)

Domingo 13.30 hs: Amalia A vs Argentinos del Norte B (En Argentinos del Norte)

Libre: San Jorge

ZONA 5

Sábado 13.30 hs: Argentinos del Norte A vs All Boys

Sábado 14 hs: El Corte vs Sportivo Guzmán (En Sportivo Guzman)

Sabado 14 hs: San Aníbal vs Central Norte B

Domingo 9 hs: Central Córdoba vs Parque (En C. Dickens)

