Liga Tucumana: Programación de la fecha 2 del Torneo Apertura de Divisiones Infantiles

En las divisiones Infantiles de la Liga Tucumana de Fútbol, para este fin de semana, se programaron los partidos de la fecha 2 del Torneo Apertura. Los mismos habían sido suspendidos por las inclemencias climáticas.

Fecha 2- Torneo Apertura 2017 (Divisiones Infantiles)

ZONA 1

Libre: Semillitas del Norte

Sábado 9 hs: M. Concepción vs Azucarera Argentina (En Casa Quinta)

Domingo 9.30 hs: Bella Vista vs La Providencia

Domingo 14.30 hs: Famailla vs Ñuñorco ( En Ñuñorco)

ZONA 2

Domingo 9 hs: Sportivo Araoz vs La Florida

Domingo 9 hs: El Corte vs Miguel Brandan ( En Miguel Brandan )

Domingo 9 hs: El Chañar vs Cruz Alta

Domingo 15.30 hs: ATSA Este vs San Antonio

ZONA 3

Sábado 9 hs: Villa Mitre vs CEF 18 A

Sábado 9 hs: San Martín A vs Escuela Decana (En Complejo Mirkin)

Sábado 9 hs: EDMOFUT vs Talleres ( En Jaldo al 800- Lomas de Tafi)

Domingo 9 hs: Amalia B vs San José Obrero (En Complejo Constanzo)

Domingo 14.30 hs: ATSA vs Villa Santillán

ZONA 4

Sábado 9 hs: All Boys vs Sportivo Guzmán

Sábado 14 hs: San Martín B vs Central Norte (En Complejo Mirkin)

Domingo 9 hs: Argentinos del Norte B vs JCUS

Domingo 9 hs: CEF 18 B vs Atlético

Domingo 14.30 hs: Experimental vs Tucumán Central B

ZONA 5

Sábado 15 hs: Amalia A vs Atlético Concepción ( En Atlético Concepción)

Domingo 9 hs: Fundación MAPA vs Tucumán Central A

Domingo 14.30 hs: San Aníbal vs Ateneo

Domingo 14.30 hs: Central Norte B vs AFICA

ZONA 6

Libre: Defensores de Manantial

Sábado 9.30 hs: Pequeños Gigantes vs Union Aconquija ( En Tiro Suizo)

Sábado 15 hs: Escuela de Atlético vs San Pablo ( En All Boys)

Domingo 14 hs: M. Yerba Buena vs El Manantial (En Unión Aconq