INUNDACIONES: La Provincia dice que la Nación le da la espalda

En paralelo al drama de las familias inundadas en el sur provincial, los cruces entre referentes políticos del oficialismo y de la oposición alcanzaron ayer su pico máximo. Martínez, ministro de Defensa de Macri, estuvo en Tucumán y ninguna autoridad provincial lo acompañó. Manzur le puso un número al reclamo que llevará a la Nación: $ 600 millones. Manzur se quejó porque nadie le avisó del arribo del ministro de Defensa. “Atrevido y mentiroso”, dijo Jaldo sobre Amaya

El desastre por las inundaciones horadó más la relación entre los Gobiernos nacional y tucumano en el año electoral. El Gobierno provincial cruzó ayer a la Nación por la falta de asistencia a los inundados; por la visita de funcionarios nacionales sin aviso y, sobre todo, por las críticas que el secretario de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya (Cambiemos), hizo al gobernador Juan Manzur (Frente para la Victoria) por el convenio para la reparación de puentes anunciado pero no firmado -en 2015- con el ex secretario de Obras Públicas, José López.

Manzur; el vicegobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin (ver nota aparte), visitaron ayer los talleres de una cooperativa que fabrica muebles de madera en Carbón Pozo (Cruz Alta). En ese contexto, Manzur confirmó que pidieron $ 600 millones a la Casa Rosada para la primera etapa de reconstrucción de los pueblos arrasados por el agua. “Presentamos la documentación y vamos a esperar. Todo el Gobierno está en la zona ayudando en el regreso a casa. Hay 500 personas de distintas áreas trabajando”, consignó. Explicó que con ese dinero se prevé la reparación de cañerías y del sistema eléctrico, sobre todo, en La Madrid. También la compra de electrodomésticos y muebles para los damnificados. Afirmó que se comunicó también con el ministro de Producción nacional, Francisco Cabrera, para que envíen recursos que corresponden a Tucumán del Fondo Especial del Tabaco, para los productores que perdieron todo en La Cocha. “Son $130 millones, le pedí que los mande para poder distribuirlos entre los productores. En principio, está el okey. Esperamos que lleguen los recursos rápido”, requirió.

Se mostró sorprendido al ser consultado sobre si recibiría al ministro de Defensa, Julio Martínez.. “No tengo ninguna comunicación oficial de que esté un ministro. Es bienvenido, las puertas de la Casa de Gobierno están abiertas. Hay que tener una comunicación oficial y yo no la tengo”, consignó. La misma actitud mantuvo al ser consultado sobre la posible visita del Presidente Mauricio Macri, la semana entrante. “Tampoco sé nada de esto. No sé porque nadie me dijo nada”, afirmó.

Manzur, que suele ser cauto con las críticas, lamentó los cuestionamientos de Amaya, quien lo había tratado de mentiroso. “Estuvo 12 años con nosotros. Faltando 40 días (para las elecciones) se fue. Hoy critica desde Buenos Aires y nosotros estamos con los tucumanos aquí”, comparó.

Jaldo se irritó al hablar de Amaya. “Nos dan tristeza las críticas de Amaya. Cuando son de público conocimiento las dificultados que tenemos, un funcionario de Macri, en vez de ayudar, viene a insultar. Es una falta de respeto, es un irrespetuoso. ¡Un atrevido! No puede faltarle el respeto al gobernador y menos él, que es un funcionario de cuarta. Tiene que venir a ayudar y a acompañar”, disparó. Luego, arremetió: “si alguien miente, es él. No se pone colorado para mentir. Miente permanentemente, con los convenios que firma y no cumple y con los que nunca llegan los recursos. Que venga a laburar”. Afirmó que los que hablan de respeto a las instituciones no lo esgrimen y desairan al gobernador al no mantener contacto con él. “Salvo que haya una especulación política en temas de tanta tristeza y dolor, no me entra en la cabeza que esté un ministro y no le haya avisado al gobernador para coordinar el trabajo. Menos diagnóstico, menos sobrevolar y más soluciones concretas”, espetó.

