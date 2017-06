Mauricio Macri: “No me preocupa que Cristina sea candidata; expresa cosas que le hicieron mucho daño a la Argentina”

El Presidente se mostró confiado de que “la mayoría de los argentinos” respaldará a Cambiemos en las elecciones; acusó a la ex mandataria de haber “hipotecado” el país

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que no le “preocupa” una eventual candidatura de Cristina Kirchner en las próximas elecciones legislativas. El Presidente brindó una conferencia de prensa en la provincia de Corrientes, donde viajó para participar de un acto junto con jubilados y celebrar el triunfo de Cambiemos en la capital provincial del domingo pasado.

“Tiene todo su derecho. No me preocupa. Me preocupa seguir encontrando soluciones para que más argentinos sientan el cambio que se da en el país. Trabajo con esa obsesión todos los días”, afirmó el jefe del Estado.

Macri se mostró confiado de que el oficialismo obtendrá en las elecciones de octubre el respaldo de la mayoría del electorado. Recordó que “todos tienen el derecho a competir” en los comicios pero lanzó dardos contra su antecesora. “Ella expresa convencida un montón de cosas que le han hecho mucho daño a la Argentina. Haber hipotecado al país a partir de no invertir en tecnología, en tener infraestructura, en cuidar el valor de la moneda”, apuntó.

fuente: LANACION