Tomás Cuello demostró su gran admiración por Messi

A pesar de su corta edad, Tomás Cuello disfruta el presente de su carrera futbolística, tanto en Atlético Tucumán, donde debutó esta temporada, como en estos días en Australia, donde es uno de los sparring elegidos por Jorge Sampaoli para entrenar con los jugadores de la Selección Argentina.

Luego de algunos entrenamientos con los cracks del seleccionado, el volante Decano de 17 años utilizó las redes sociales para demostrar su admiración por Lionel Messi, con el cual le toca compartir los entremientos en la gira que Argentina hará por Australia y Singapur.

“Imposible mirarlo y no disfrutar de lo que hace, gracias Dios por permitirme jugar al lado del más grande de todos”, escribió Tomy en su cuenta de Instagram con una foto del 10 del Barcelona con la pelota.

Hace unos días, Cuello contó intimidades de sus días con la selección y de cómo es entrenar al lado del considerado por muchos, como el mejor jugador del planeta. “Me tocó marcarlo, lo corrí por atrás y no me voy a olvidar nunca de esto. Fue algo muy lindo. Creo que son cosas que a uno le toca vivir y que no se va a olvidar nunca de esto. Creo que trato de disfrutar y mirar más que nada para aprender cada detalle que él hace dentro de la cancha”.

