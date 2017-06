La ley no es pareja: polémica por el desalojo de un puesto de sánguches de la avenida Roca

Mientras tanto los dos puestos que estan en el provincial siguen funcionando normalmente. Una mujer hizo una filmación y contó que el personal de tránsito destruyó todo. Desde la Municipalidad dieron su versión de lo ocurrido.

Se viralizó un video sobre el desalojo de un puesto de sánguches en la avenida Roca y Bernabé Aráoz. En las imágenes, una mujer habla quejándose de que el personal municipal destruyó el lugar de trabajo de un joven y se llevó los restos. Desde el departamento de Tránsito de San Miguel de Tucumán dieron su versión de los hechos.

El procedimiento ocurrió hoy a las 10, en la mencionada esquina. Quien hace la grabación muestra cómo quedó supuestamente el lugar luego de que los inspectores pasaron por ahí. “Miren como dejaron todo. Un joven atiende este negocio y es su única fuente de ingreso. Lo que gana lo usa para estudiar y aunque le explicó eso a los de tránsito, se llevaron su trabajo igual”, afirma la mujer en la grabación.

Enrique Romero, subsecretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, aseguró que el operativo se llevó a cabo con total normalidad y que el puesto debió ser desalojado ya que al estar en la calle no cumple con las normas de seguridad e higiene y, por lo tanto, es ilegal. “Quedó todo en orden. Cuando llegaron los inspectores la señora no estaba, llegó después y nos dimos con que ella era la dueña, no el joven al que señalaba”, expresó el funcionario.

“Todo lo que dice en el video es falso. Encima no es responsable sólo de ese puesto sino que tiene más. Cuando le hicieron el acta de infracción amenazó de muerte al personal y agredió al presidente del tribunal de faltas, alegando que él ‘no sabía quién es ella'”, agregó Romero y adjuntó el documento firmado por la implicada, en conformidad.