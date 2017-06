Intentan secuestrar a un niño que iba con su madre (VIDEO)

El jueves por la tarde, un intento de secuestro a un nene de 9 años puso en alerta a los vecinos de Lanús, ya que el terrible hecho estuvo relacionado con 4 delincuentes que andaban en un auto blanco.

Aunque siempre se habló de la existencia de una “Trafic Blanca” que secuestra chicos o mujeres, las numerosas denuncian que surgieron en los últimos meses trajeron cierta paranoia.



La Suran blanca que quiso secuestrar al menor.

Según declaró la madre de Eduardo, el jueves a las 20.30 ella y su nene circulaban por Lanús por la calle Granaderos y cuando doblaron sobre Acevedo, una camioneta surgió detrás de ellos y frenó repentinamente a su lado con las puertas abiertas.

Mientras el delincuente que estaba sentado en el asiento del acompañante sacaba un arma, otros dos se bajaron de la parte trasera del vehículo con el fin de agarrar al chico y llevarlo con ellos.

Aterrorizada por la situación que vivía, Laura no pudo hacer ninguna otra cosa que no fuera agarrar a su hijo con todas sus fuerzas, para evitar así que se lo arrebataran de sus brazos. “El del auto me apuntaba. Yo gritaba como una loca y al final se fueron sin robarme nada”, le dijo a TN.

A pesar del terrible susto, ambos se dirigieron luego a la comisaria 10° de Lanús, y allí se encontraron con el dueño de la Suran, la cual había sido robada por los 4 delincuentes, pocas horas antes del hecho.

Aunque por el momento los criminales no fueron reconocidos, la mamá de Eduardo aseguró que el segundo en bajar del auto “no tiene más de 12 años, porque tenía la misma estatura que mi hijo”. FUENTE: CONTEXTO

