Futsal Nacional: Tucumán comienza su participación en el Argentino de Selecciones

La Selección Tucumana de Futsal debutará en el Argentino A de Selecciones este domingo a las 22 hs frente al combinado de Posadas.

El torneo que reúne al mejor futsal del país dará inicio este domingo en Ushuaia.

En la noche del sábado, los nueve participantes conocieron su zona y el fixture a seguir durante una semana.

Tucumán será integrante del Grupo A junto a Posadas, Formosa, Paraná y Mendoza. La premisa para los dirigidos por Pedro Sánchez es la permanencia en la elite nacional.

Los partidos para este domingo:

Domingo 11/06

15 hs, Formosa vs. Paraná

17 hs, Comodoro vs. Corrientes

19 hs, Acto de Apertura

20 hs, Ushuaia vs. Metropolitana

22 hs, Tucumán vs. Posadas

El fixture de Tucumán:

FECHA 1 (domingo)

Tucumán-Posadas

Formosa-Paraná

Libre: Mendoza

FECHA 2 (lunes)

Posadas-Formosa

Tucumán-Mendoza

Libre: Paraná

FECHA 3 (martes)

Tucumán-Paraná

Posadas-Mendoza

Libre: Formosa

FECHA 4 (miércoles)

Tucumán-Formosa

Paraná-Mendoza

Libre: Posadas

FECHA 5 (jueves)

Posadas-Paraná

Formosa-Mendoza

Libre: Tucumán