Claudio Viña se aleja de Ricardo Bussi y lanza “Nueva Fuerza”

El año electoral generó la primera disolución de un “matrimonio político”: el que conformaron durante al menos una década y media en Fuerza Republicana (FR) el concejal y presidente del partido Ricardo Bussi, y el legislador Claudio Viña.

Viña confirmó que se apresta a lanzar una línea interna llamada “Nueva Fuerza” y que esta escisión obedece a diferencias con la conducción del partido, pero evitó brindar más detalles por el momento. La agrupación, que sería presentada a fines de mes, reúne a dirigentes de la capital e “históricos” bussistas, como el ex concejal Adolfo Matías o el ex apoderado Pablo Calvetti.

Trascendió, sin embargo, que la idea sería despegarse del apellido Bussi y de su relación con la dictadura, antecedente por el que FR suele quedar al margen de frentes electorales de la oposición. Los disidentes habrían tenido, incluso, algunas charlas informales con miembros de la dirigencia provincial de Cambiemos.

Bussi relativizó el impacto del quiebre. “Si el legislador ha decidido armar una nueva línea para fortalecer sus planteos y enriquecer el partido, bienvenido sea. En unos días empieza el cronograma de las PASO, donde cualquier afiliado puede exponer sus diferencias y dirimirlas en las urnas”, desafió.

El espacio de Viña no descartaría tampoco formar un partido político aparte, pero aparentemente estaría tomada la decisión de no participar de la contienda de agosto. FR es uno de los partidos que sí o sí debe presentar candidatos en las PASO y alcanzar un mínimo de sufragios para mantener la personería en el ámbito federal.

No es la primera vez que la institución fundada por el ex gobernador y represor Antonio Domingo Bussi sufre un cisma. La última batalla interna había enfrentado a Ricardo con su hermano, el ex legislador Luis José Bussi. –

fuente: contexto, la gaceta