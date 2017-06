Ocurrió en pleno centro tucumano: Una mujer denunció que le robaron, la golpearon e intentaron secuestrarla

Una mujer de 33 años habría sufrido un intento de secuestro en calle Balcarce primera cuadra, según le contaron fuentes judiciales a La Gaceta. El hecho se registró anoche, alrededor de las 20, cuando la víctima volvía a su casa.

Según la denuncia presentada en la Policía, C.E.C, la mujer con identidad protegida, fue interceptada por dos sujetos que descendieron de un vehículo color rojo, exigiéndole a la misma la entrega del celular. Al presentar resistencia, uno de los sospechosos empezó a golpearla en el rostro ocasionándole distintos tipos de lesiones.

Luego -siempre de acuerdo a la denuncia- ambos intentaron subirla por la fuerza al vehículo, sin lograr su cometido. Tras el intento fallido se dieron a la fuga.

“Me quiero olvidar rápidamente de lo que pasó. Fue algo horrible. Como nunca a esa hora no había nadie en la calle y aparecieron de repente. Me golpearon y me quisieron llevar”, contó C.E.C.

Tras el hecho, la víctima fue a hacer la denuncia y allí la Policía pidió que un médico revise a la mujer. El caso fue girado a la División Trata de Personas –

fuente: contexto, la gaceta