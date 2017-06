Ascárate refutó la declaración de Terán: “No salgo de la sorpresa”

El secretario de Infraestructura del Plan Belgrano, José Ricardo Ascárate, calificó de ridiculez las declaraciones realizadas por el secretario de la Unidad Ejecutora Provincial Sisto Terán, sobre la validez del convenio para El Naranjal.

Tras escuchar las declaraciones de Terán, Ascárate realizó una improvisada visita a LOS PRIMEROS. “La verdad sorprende, a esta provincia no le interesa que hasta las elecciones se hagan las obras, las únicas que podemos desarrollar son las que la Nación ha tomado control como por ejemplo el aeropuerto, estamos encarando en reflotar las obras muertas que han dejado” criticó.

Explicó que en el caso particular de El Naranjal, dependen de la Provincia porque las cuencas de los ríos dependen de las provincias, “hicimos un convenio y hasta el momento no logramos que se concluya el proyecto” aseveró.

“Todo lo que han hecho en la provincia de Tucumán ha sido sin licitación pública, ahora dicen que la Nación los fuerza, las frases son ridículas” agregó muy molesto, recordando las recientes declaraciones del interventor del Instituto Provincial de la Vivienda, el ingeniero Gustavo Durán donde aseguraba que no iba a adjudicar mil casas porque los precios, presentados por las constructoras no eran convenientes, situación que finalmente, tras un acuerdo con la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación, logró solucionarse. “No tiene sentido que digan que no van a tomar los fondos nacionales para hacer viviendas, una máquina de hacer mentira” disparó Ascárate.

La puja entre Nación y Provincia, que se acrecienta con el advenimiento de las elecciones, se evidenció en lo que funcionarios nacionales consideraron como un “desplante” del Gobierno local el pasado viernes, cuando sus autoridades por cuestiones de agenda, no pudieron recibir al Director de la Subsecretaría de Planificación Territorial de Obras Públicas de la Nación que terminó comiendo empanadas en la Plaza Independencia.

“Fernando Álvaro de Céliz dirige el Sistema Integrado de Proyecto del Estado, donde todas las provincias concurren, ahí Tucumán tiene únicamente los pocos proyectos presentados por la SAT” contó Ascárate, en contraposición con las declaraciones de Terán informando que se habían presentado 85 propuestas sin recibir respuestas hasta el momento.

“No hemos recibido ni uno de la Provincia y lo digo a esto con mucha pena y vergüenza, porque como tucumano lamento darle proyectos a otras provincias del norte que sacan ventaja directa” agregó el funcionario nacional, detallando en este sentido, que la provincia que más recursos nacionales recibe para obras es Salta, gobernada por Juan Manuel Urtubey y la segunda es Santiago del Estero con Claudia Zamora como gobernadora, que no responden al macrismo. De esta manera, Azcárate rechazó las diferencias que desde el gobierno local denuncian por pertenecer a un espacio político distinto.

“El problema de Tucumán es que han adoptado como estrategia lograr que obras que dependen de convenio Provincia-Nación, no se llevan adelante” puntualizó Azcárate.

FUENTE: LOS PRIMEROS