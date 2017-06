Funcionaria del gobierno de Cambiemos trató a trabajadores de “negros de m… y mogólicos”(VIDEO)

En medio del escándalo por el recorte de pensiones a discapacitados, la mujer que trabaja en el Archivo Nacional de la Memoria insultó a empleados del Ministerio de Justicia que reclamaban por sus salarios. Mirá el video.

Se trata de Flavia Champa, secretaria de Sergio Kuschevatzky, director del Archivo Nacional de la Memoria, que está bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos que depende del Ministerio de Justicia.

El reclamo se llevó a cabo cuando el funcionario llegó al ex centro de detención clandestina el Programa Justicia 2020. Hasta allí fue un grupo de trabajadores. Y en la puerta del Archivo Nacional de la Memoria, Champa tuvo una actitud repudiable.

En medio del escándalo por el recorte de pensiones a discapacitados, la funcionaria lanzó: “A mi no me grites negra de mierda, vos sos mogólica”. Enojada porque filmaban su actitud, insistió: “¿Y vos qué me filmás tarada?, callense villeros”.

A Champa se la puede ver y oír claramente en un video filmado por uno de los manifestantes, que fue difundido por el portal El Destape.

Lo más grave es que la funcionaria del gobierno nacional hasta el momento no renunció y tampoco se le pidio la renuncia.

fuente: NUEVODIARIO