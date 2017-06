Gladys ” La Bomba Tucumana” reveló que pasa un duro momento y emocionó a todos – (VIDEO)

Gladys “la Bomba Tucumana” estuvo esta noche en el Bailando por un Sueño. Tras ser nominada por su bajo puntaje inicial, la cantante tuvo que volver a realizar su performance.

Luego de un emocionante baile, Gladys tocó el corazón de los televidentes al revelar que no está pasando un buen momento personal.

“Te doy un consejo, no le des bola a las redes sociales”, le dijo Marcelo tras enterarse de los rumores vinculados a ella y su hijo.

“No estaba preparada para todo esto. A veces mi honestidad hace que la gente no este de acuerdo con lo que yo puedo decir”, comenzó emocionada. “Me afectó lo de Santiago, siento que son cosas tan tristes y oscuras, barbaridades […] Sé que todo el país está conmigo porque me conocen hace muchos años”.

Todos en el estudio se emocionaron y aplaudieron a la tucumana,

fuente: contexto