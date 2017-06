10 policías fueron detenidos por el extravío de pruebas en el caso de Daina Garnica

Lo ordenó el fiscal Claudio Bonari anunciando que ahora trabajará sólo con la Policía Federal. Es por perder una pieza recogida en uno de los hornos de la ladrillera donde trabaja el principal sospechoso Darío Suárez.

Ante el escándalo que desató el extravío de pruebas fundamentales para la investigación de la desaparición de Daiana Garnica, el fiscal Claudio Bonari ordenó arrestar a 10 efectivos de la Policía de Tucumán que debían cuidar esos elementos, y anunció que desde ahora trabajará solamente con efectivos de la Policía Federal en la causa.

“Se trata de unas 10 personas, que trabajan las divisiones Laboratorio, Sanidad y Homicidios. Quedarán en esa situación hasta que se determine quién es el responsable de lo que pasó. Acá no se puede extraviar nada”, planteó Bonari.

La situación se dio a conocer la semana pasada, cuando se invitó a las partes a una medida pericial que se realizó en la Dirección General de Investigaciones. Cuando se abrieron los sobres, notaron que faltaba una pieza similar a un encendedor que había sido hallada en el horno de ladrillos en el que trabaja el principal acusado del caso, Darío Suárez. Al ser recogida en el lugar, se planteó la posibilidad de que se tratara de un resto óseo, al igual que el resto de las pruebas, que al ser estudiadas dieron un resultado negativo.

Según se pudo saber, se ordenó a la Policía Federal allanar los laboratorios de la fuerza provincial en la que estaban todos los sobres para determinar si falta algo. También, los federales ingresaron a las casas de algunos de los efectivos arrestados, aunque Bonari no indicó de quiénes. “Es un tema sensible. No se pretende ensuciar a nadie. Sólo se busca saber quiénes son los responsables del extravío, si es que hay un extravío”.