Llegan los días más frios: 10 consejos para ahorrar gas

Ante la llegada de los días mas frios del invierno te acercamos algunos consejos para que ahorres en el uso del gas así la factura no te perdujique en exceso el presupuesto.

Los 10 tips para ahorrar

1. Apagá el piloto de los artefactos que no utilices. Mantenerlos encendidos equivale aproximadamente al 5% del total de gas natural consumido en Argentina.

2. Calentá sólo los ambientes que utilices. Prendé la calefacción recién después de ventilar los ambientes.

3. No exageres con la temperatura. Un valor razonable es de 20° C. Si bajás la temperatura en 1º C, podés ahorrar hasta un 10% en el consumo de gas del calefactor.

4. Si tenés termostato en los aparatos, usalos para regular la temperatura de los ambientes. Si no, reducí la llama al mínimo o poné el aparato en piloto. Cerrá puertas y ventanas para mantener caliente tu casa.

5. Utilizá solo el agua caliente que necesites. Regulá el calefón o el termotanque a la temperatura que necesites.

6. El termotanque consume mucho más gas que el calefón, sobre todo porque mantiene el agua caliente todo el tiempo. Lo mejor es tenerlo bien aislado y evitá instalarlo fuera de la casa. Elegí modelos que estén hechos con productos aislantes.

7. Usá la hornalla adecuada al tamaño del recipiente (si la llama sale por fuera, pierde calor). Disminuí el calor cuando alcance el punto de ebullición y apagala si no la usás.

8. No emplees el horno para calefacción. Es ineficiente y peligroso. Usalo en forma mesurada porque consume la misma cantidad de gas que tres hornallas.

9. A la hora de adquirir un calefón, termotanque, calefactor, cocina, caldera o cualquier otro aparato a gas, tené en cuenta dos cosas: que no sea demasiado grande para tus necesidades y que haga un uso eficiente de la energía.

10. Si tenés una pileta con caldera de gas, tratá de encenderla sólo cuando la utilices y en épocas del año en las cuales no haga nada de calor.