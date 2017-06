Anses ahora pide a pensionados por viudez presentar documentación, pero promete que no habrá bajas

Varios ya recibieron la solicitud; dicen que buscan actualizar datos y que sólo se quitarán los haberes si se encuentran irregularidades

Junto con el cobro de sus haberes del mes de mayo, varios pensionados recibieron un mensaje de la Anses impreso en el recibo. La leyenda, incluida al final del ticket, es una convocatoria a presentarse en una oficina del organismo previsional para “actualizar datos de matrimonio o convivencia con titular del que deriva la pensión”.

¿De qué se trata ese llamado y qué puede pasar para quienes no se presenten? Desde la Anses, ante una consulta de LA NACION, dijeron que con el requerimiento se busca actualizar las bases de datos y aseguraron que, si bien el pedido es parte de los controles ejercidos para ver si las prestaciones fueron bien otorgadas, no se dará de baja ni se suspenderá ningún pago por el hecho de que la persona no presente documentación. El mensaje, de todas formas, generó inquietud, sobre todo porque llega en un momento sensible, luego de la baja de beneficios que había dispuesto el Ministerio de Desarrollo Social para pensionados por invalidez, una medida que se puso en revisión tras el impacto social generado.

En el caso de las pensiones por viudez que están a cargo de la Anses, se trata de beneficios obtenidos al amparo del sistema contributivo. Las pensiones derivadas son aquellas a las que acceden viudas o viudos e hijos menores, cuando fallece una persona que ya estaba cobrando su jubilación. Y las pensiones directas se cobran tras la muerte de un trabajador activo que estaba aportando a la seguridad social. En caso de no haber matrimonio legal, debe probarse una convivencia de al menos 5 años, un período que baja a 2 años si hay hijos.

Según abogados consultados, quienes hoy cobran lo hacen porque en su momento el Estado le reconoció el derecho. Y ese derecho no podría serles quitado por no acercar pruebas un tiempo después de percibir el beneficio.

En la Anses, de hecho, dijeron entender que “hay gente que está pensionada desde hace años y que tal vez no guardó los documentos”. Y agregaron: “No vamos a dar de baja ninguna prestación por la no presentación de documentación; vamos a dar de baja si encontramos irregularidades, y esto es algo que se hace permanentemente, incluso desde antes de nuestra gestión”.

Una irregularidad podría ser, por caso, que se haya presentado una partida de matrimonio apócrifa. Y aun si la Anses detectara que se había dado tal situación, debería convocar al titular del beneficio a ejercer su derecho a defensa.

“El Estado es el que tiene que probar que hay algo irregular en el alta del beneficio. Hay una presunción de que lo que se hizo antes está bien y no alcanza que haya algo dudoso para disponer una baja”, explicó el abogado Adrián Tróccoli.

Para Elsa Romero, también previsionalista, incluir un mensaje en el recibo “no es el modo de citar a un pensionado, porque le generan una angustia innecesaria”.

Los controles que dice hacer la Anses sobre el otorgamiento de los beneficios “se fortaleció” a partir de octubre pasado. En ese momento, el organismo empezó a revisar la manera en que se habían calculado los beneficios previsionales, para determinar si correspondía o no la inclusión de cada persona en el plan de reparación histórica. Ahí, siempre según indican los funcionarios, se detectaron faltantes en las bases de datos. “Por ejemplo, faltaban fechas de nacimiento razonables que permitieran la inclusión en el beneficio de pago abreviado”, señala un informe del organismo, en referencia a los casos en que el ajuste por reparación histórica se otorgó en un plazo breve, con la condición -entre otras- de tener determinada edad.

El pedido de datos al beneficiario es un paso que se incluye en algunos de los procesos de control que tiene la Anses; los utiliza para completar sus bases, desde las que cruza información con otras áreas estatales. En febrero, por ejemplo, y tras un trabajo de la Anses con la Dirección Nacional de Migraciones, se dieron de baja más de 1000 beneficios previsionales que se habían otorgado a paraguayos y brasileños que nunca habían vivido en la Argentina y que, por tanto, nunca habían realizado aportes.

fuente: la nación