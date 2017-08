” La Bomba Tucumana” se metió en la discusión en vivo entre su hijo y la ex

Tyago Griffo cortó con Rocío Robles a las pocas semanas de haber comenzado un romance en el Bailando. Hoy se cruzaron y la Bomba tiró un comentario fulminante

La relación entre TyagoGriffoy Rocío Robles no prosperó. El martes, cuando el hijo de la Bomba tenía que bailar, los presionaron para que revelaran los motivos y se pudrió todo. Gladystuvo un comentario despiadado con su flamante ex nuera.

Antes de bailar folclore con Barby Silenzi, Marcelo Tinelli acorraló al cantante de Trulalá para que revelara qué fue lo que pasó para que cortaran tan rápido con la bailarina Rocío Robles.

“Fue todo rápido, intenso y expuesto. No me gusta eso, pero tuve que aceptarlo porque nos conocimos acá. Fue todo de común acuerdo”, explicó el hijo de Gladys.

“Lo dejó Rocío porque la ex de Tyago le mandó un mensaje con capturas de pantalla”, le aseguraron al conductor de Showmatch. Entonces, el tucumano explicó que: “Antes de entrar acá, venía de una relación de años con una chica de Córdoba”. “Soy una persona sensible y no puedo terminar una relación y arrancar otra”, se justificó.

La chica se llama Azul López y Griffo indicó que: “Seguí en comunicación con ella porque fue una persona importante para mí”.

Mientras hacía su descargo, Robles lo interrumpió y le hizo un reclamo. “No termino de entender la explicación que está dando”, dijo para dar el puntapié de una discusión en vivo.

Gladys, fiel al estilo que muestra en Showmatch, se metió y opinó que: “Azul es bellísima, muchísimo más linda que Rocío”.

Antes, La Bomba había hecho un gesto de desprecio cuando la cámara enfocó a la ex de Tyago. Luego del baile de su hijo, la cantante de la Pollera Amarilla explotó en llanto.