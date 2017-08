Para tener en cuenta:” El líder mapuche aseguró que no se siente argentino”

Facundo Jones Huela está detenido por ataques a la propiedad privada. Espera su extradición a Chile y tras la desaparición de Santiago Maldonado, cargó contra el gobierno argentino.

Facundo Jones Huala, hijo de un inglés y una mapuche, es el líder de su pueblo. Tiene 31 años y se encuentra detenido en Esquel donde aguarda la extradición a Chile donde está acusado de ataques a la propiedad privada. Tras la desaparición de Santiago Maldonado, el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y la propia organización cobraron notoriedad. En ese contaxto, Huala dijo durante una entrevista: “Por más que me obliguen no me siento argentino, no lo seré”.

Sobre la desaparición del joven artesando, durante un desalojo de una protesta mapuche a manos de Gendarmería, sostuvo que esta situación no hizo más que visibilizar lo que su comunidad denuncia hace años “el tipo de represión que desde hace 130 años” padece.

En cuanto a la lucha que encabeza junto a su pueblo, respondió durante una entrevista con diario La Nación: “Luego, aspiramos al control territorial, expulsando los latifundios y a las transnacionales. No vamos a permitir que se instalen mineras, petroleras e hidroeléctricas en nuestro territorio. Los recursos naturales son para nosotros y para quienes los quieran disfrutar, controlados por nosotros. Planteamos un proceso de construcción de autonomía, sin pedirle permiso al Estado. Cuando vinieron los de agricultura familiar tres años atrás a ofrecernos chapas para la construcción en Leleque, la gente hizo un traum (reunión de votación) y decidió que no. Dijimos que no íbamos a aceptar nada del Estado a excepción de la devolución de las tierras. ¿Por qué un inglés como Lewis o Benetton pueden hacer lo que se le cante en sus propiedades, donde ni viven y nosotros que vivimos hacinados, no podemos definir cómo vivir en nuestro territorio? “.

