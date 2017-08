Enrique Romero acusa a Osvaldo Jaldo de ser como Pinocho

El maximo referente del Partido Provincial P.E.R.O.N y actual subsecretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán Enrique Romero se refirio con duros terminos a la figura del vicegobernador Osvaldo Jaldo. Así Romero dice que nuevamente Jaldo hace gala de su condición de Pinocho, al asegurar que va a respetar a rajatabla la Constitución.

Que Constitución va a respetar? Si no la respeta cuando se viola la emisión del voto electrónico, de conformidad al Art. 43, Inc. 3°.

No respeta la Constitución al no controlar la actividad financiera del Estado, prevista en las atribuciones del Poder Legislativo Art. 67, Inc. 3°.

Esto permite solo en el Caso de las Comunas Rurales un agujero negro que involucra a más de 10.000 empleados y 5.000 millones de pesos anuales que se fuman sin ningún control.

Mitómano por naturaleza, cuando pone el guiño a la izquierda dobla a la derecha.

Este Jaldo es el mismo que una vez dijo que Alperovich era el culpable de todos los males de Tucumán, para luego en el 2013 jurar por Cristina, Néstor y Alperovich como el mejor Gobernador de la Historia.