Solicitan la libertad del Empresario que arrolló y mató a una joven embarazada

Ella tenía dos hijos y estaba embarazada.

Marina de los Ángeles Rodríguez murió el miércoles, tras cuatro días de agonía. La joven de 29 años -que tenía dos hijos y estaba embarazada- había sido embestida por una camioneta el sábado 19 a la noche, en Yerba Buena, cuando viajaba con su hermana, de 13. El conductor, Bernardo Pastorino, se encuentra detenido; sin embargo, llegó a la fiscalía un pedido para que sea liberado.

El defensor del conductor, Facundo Maggio, explicó que el pedido había sido realizado por otro abogado que asumió la defensa antes que él, y que se fundamenta en que no existiría peligro de fuga ni de perjudicar el avance de la investigación. “Aquí no se intenta entorpecer nada. Él se presentó al otro día de la colisión y nunca negó que manejaba la camioneta. Incluso le dijo a la Policía adónde estaba el vehículo para que lo secuestraran. Ante la Justicia declaró que va a colaborar con todo lo que sea necesario y quiere ser muy respetuoso con la familia de las víctimas, porque se encuentra apenado por lo que ocurrió”, advirtió el abogado.

En cuanto al hecho, Pastorino declaró ante la fiscala Mariana Rivadeneira cómo habría sido el accidente en Camino del Perú y Las Lanzas. “En esa esquina tuvo que esquivar a un grupo de personas que se encontraban en la calle, maniobró para no atropellarlas y en ese momento embistió a la moto”, relató su abogado.

“Ella manejaba bien”

“No sé cómo fue el accidente pero sé que ella manejaba bien. La moto de mi hermana estaba destrozada”, comentó Carlos Rodríguez, hermano de la víctima.

Sobre ella, agregó: “estaba trabajando con donaciones, le daba comida a la gente en la calle. Cuando hacía frío, le daban café. Era una buena, le gustaba la danza. Siempre hemos sido muy unidos con ella. Mi otra hermana, la de 13, va a festejar su cumpleaños internada en el Hospital de Niños”, lamentó.

Lo más duro para la familia fue entregar los regalos del día del niño que la mujer había comprado para sus dos hijos, mientras ella estaba inconsciente. “Además estaba embarazada. Llevaba tres años en pareja, estaban conviviendo. Es imposible consolar a su novio”, contó su hermano.

