El Pro insiste con crear la figura delictiva del “encapuchado”

El diputado nacional del PRO por Córdoba, Javier Pretto, explicó a Cadena 3 que, cuando alguien porta un arma o se tapa el rostro, hay una “amenaza”.

Javier Pretto, diputado nacional del PRO por Córdoba, insiste con incorporar la figura del “encapuchado” al Código Civil.

“Cuando alguien porta un arma o se tapa el rostro, el delito que encuadra en el tipo delictivo es de la amenaza que hace referencia a quien hiciere uso de eso para amedrentar”, explicó.

Señaló que su iniciativa es útil también “para ayudar a fiscales y jueces así ninguno dice que no está claro o hasta que no provoque daño o lesione no lo puede detener”.

“Lo que hago es incorporar un párrafo que tipifica el delito solo tapándose el rostro o usando un arma”, explicó.

Pretto dijo que “hay que sincerar el debate”: “El Derecho Penal no tiene ideología sino que tipifica conductas”.

“La norma apunta a relevar conducta que no está ponderada socialmente y eso merece reproche. Hay que ponderar conductas loables que hagan al fortalecimiento de instituciones democráticas”, finalizó.

