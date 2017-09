CFK ‘Bossi’ le dijo a Mauricio Macri: “Te puedo pedir un favor Mauricio…Andá a trabajar mi amor.”

PERFIL anticipa un fragmento exclusivo de la videollamada entre Macri, Cristina y Tinelli

Pasadas las 15.30, en el primer piso de un estudio de Palermo, Marcelo Tinelli comenzó la grabación de su entrevista con Cristina Kirchner encarnado por Martín Bossi. Con técnicos incluidos había unas quince personas en el set. Marcelo de impecable traje azul, Bossi con un vestuario similar al ya usado otras veces en sus apariciones en ShowMatch. El único guión armado fue el cuestionario del conductor; uno que Bossi contestó “al toro”, improvisación total en un personaje que en él ya es un clásico. A los 45 minutos de grabación, en el celular de Tinelli lo que sería “la sorpresa” una videollamada con Macri, no el Mauricio que interpreta Freddy Villarreal en ShowMatch sino el mismísimo presidente de la Nación. Macri hizo la llamada desde la residencia de Olivos; a esa hora los alrededores de la Casa Rosada colmados por la marcha en reclamo por la aparición de Santiago Maldonado.

Mientras tanto, en el set de Palermo otras cámaras registraban el diálogo que en la ficción montada por Tinelli mantenían él, Macri y Cristina Kirchner. Un diálogo improvisado del que PERFIL reproduce el siguiente fragmento:

CFK: Dormí Mauricio, dormí que estás cansado.

MT: Está trabajando ahora…¡Cómo va a dormir!

MM: Acá te manda un saludo Antonia que está conmigo

MT: Un beso Antonia, la hija.

CFK: ¿Quién es Antonia, Mauricio?

MT: La hija.

CFK: No te sigo , no te sigo, no te sigo…

MT. Un beso a Antonia ahí también…Y a Juliana…

CFK: Te puedo pedir un favor Mauricio…Andá a trabajar mi amor. Son las cuatro de la tarde y estás hablando con Tinelli pelotudeces….Andá a trabajar…

MT: ¡Pero está laburando ahora!

CFK: Sí, lo veo laburando (enfática e irónica).

MM: Ya me parecía muy cariñoso el Mauricito todo el tiempo…

MT: Jajaja…Bueno chau “inyeniero”

MM: Chau, chau

CFK: Suerte, suerte… ¡La mejor!

En el resto de la entrevista que estará al aire el domingo a las 21 por facebook.com/marcelotinelli, Cristina “Bossi” Kirchner también contestó cuánto le gusta la mesa de Mirtha Legrand y explicó que no fue a lo de Susana Giménez tan sólo por una cuestión de cartel.

FUENTE: PERFIL