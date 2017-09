El profesor las desaprobó y ellas le rompieron el auto

Las alumnas de un colegio de San Juan rompieron el auto de su profesor de Geografía luego de que desaprobaran un examen recuperatorio. Como venganza, le destruyeron la luneta, le tajearon una cubierta y le rayaron gran parte del vehículo.

“Nunca me imaginé que serían capaces de esto”, dijo el profesor.

Una de las ruedas traseras había sido tajeada. La luneta tenía un hueco producto de una pedrada y la puerta del baúl estaba abollada. Además, los dos costados del auto tenían grandes rayones. Al parecer, utilizaron unos hierros de construcción que aparecieron tirados a un lado.

Las chicas de tercer año rindieron entre las 13 y las 14:15 junto a otros compañeros que habían desaprobado en una primera instancia el examen. Terminada la prueba caminó hacia su auto Volkswagen Gol y notó los daños: “Cuando iba llegando escuché cómo se desinflaba la cubierta y vi al auto todo rayado, con un vidrio roto. O sea, el ataque había sido en esos minutos”, dijo en diálogo con el Diario de Cuyo.

El docente y los directivos de la Escuela Normal Superior Gral. Manuel Belgrano del departamento de Caucete denunciaron a las chicas de 15 años en la seccional 9na de la zona.

Las autoridades del colegio citaron a los padres de las chicas que identificaron como las autoras del hecho pero ellos no se presentaron en una primera instancia. Retomaron la citación para el lunes con la advertencia de que si no van, las estudiantes no van a poder entrar al aula.

“No tengo bronca. Tengo tristeza, no puedo creer tanta violencia y agresividad por parte de alumnas tan jóvenes. Nunca me imaginé que serían capaces de esto y me preocupa qué va a ser de ellas”, expresó el docente, a quien le saldrá cara la travesura de las chicas. El seguro no le cubre nada y, según averiguó, deberá pagar al menos 2.000 pesos por la cubierta, 4.500 por la luneta y 16.000 por la chapa y pintura.



