Redes: Detuvieron a la mujer que está acusada de haber amenazado a Antonia Macri

Esta semana, un usuario de Facebook le escribió a Mauricio Macri para advertirle que “no saque” a su hija de su casa; “No me importa que sea una nena!”, agregó

La desaparición de Santiago Maldanado generó mensajes de todo tipo en las redes sociales. Sin embargo, hubo uno que llamó particularmente la atención dado que se trató de una amenaza dirigida a Antonia Macri , la hija del presidente.

“Caro Krúpskaya”, un usuario de Facebook vinculado con Carolina Pavlovsky (la hija del actor Eduardo ‘Tato’ Pavlovsky), le escribió un mensaje a Mauricio Macri que decía: “Macri estás avisado!! Tu hija no va a “desaparecer”, no la saques de tu casa hijo de remil putas!! No me importa que sea una nena! Se que es tu hija y a que colegio va #DONDEESTASANTIAGOCARAJO”.

Esta cuenta, que no está verificada, fue eliminada de Facebook y con ella, la amenaza a Antonia. Sin embargo, el Departamento de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal abrió una investigación a cargo del juez federal Ariel Lijo.

Hoy, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , se expresó vía Twitter y dijo: “María Carolina Pavlovsky, imputada por una terrible amenaza a la hija presidencial, ya está detenida y a disposición del Juez Lijo (…) @PFAOficial detuvo a quien amenazo a la hija del presidente”.

Lijo ya estuvo involucrado en otra causa acerca de una amenaza a Antonia. En esa ocasión, una joven, registrada en Twitter como anónimo, exhibía como fotografía de perfil una imagen de Antonia Macri con una tachadura en el cuello y la leyenda “maten a la chiquita”. Además, publicó otros mensajes amenazadores como: “Es nuestro deber matar a sus descendientes, sino esto no termina más”.

Por esas amenazas, el juez Lijo dispuso el embargo de la procesada por 150 mil pesos por los gastos en los que debió incurrir el Estado Nacional para operativos de seguridad para el Presidente y su familia a raíz de las amenazas.

