Violencia de Genero: Atropelló a su ex mujer y la arrastró 3 cuadras con el auto

El hecho ocurrió en Santa Fe, donde el hombre fue detenido por los vecinos y entregado a la Policía.

Un joven de 28 años atropelló a su ex esposa y la arrastró 300 metros con el auto. Según comentaron los vecinos de la zona, tenía una restricción para acercarse a ella.

Esto sucedió ayer por la noche en San Lorenzo, una ciudad de Santa Fe. Minutos antes, el agresor había aparecido en la casa de la mujer, ubicada en el cruce de las calles Uriburu y Santiago del Estero, con el objetivo de llevarse un vehículo, que al parecer compartía con la chica y del cual tenía llaves.

Para impedirlo, la joven se paró frente al auto pero eso no detuvo a ex marido, quien la atropelló y siguió en marcha por tres cuadras arrastrándola por la calle.

Vecinos advirtieron la situación y pudieron detenerlo. Luego, fue entregado al personal del Comando Radioeléctrico de la localidad. Ella fue trasladada al hospital más cercano y, si bien quedó internada en observación, se encuentra fuera de peligro.