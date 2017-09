La grieta del Dolor, La sentida carta de un padre a Cristina: “No todas las víctimas de Once pensamos igual”

Cristina Kirchner se presentó en una misa, en el municipio de Merlo, para pedir por la aparición de Santiago Mladonado. Una mujer se le acercó y le dijo que era una ”asesina” por la tragedia de once. El incidente no pasó a mayores pero la señora escribió en su facebook lo sucedido. Entonces un padre de otra victima usó la misma red social para contestarle.

Distintos medios se hicieron eco de las acusaciones que tiró la madre de una víctima de la tragedia de Once a la ex presidenta Cristina Kirchner en una misa celebrada este viernes en Merlo: “Usted es una asesina”, le dijo Mónica Bottega, madre de Tatiana Pontiroli, según ella misma contó a través de su cuenta de Facebook.

Por ese mismo medio, Raúl García, padre de Alberto David García, también fallecido en la tragedia de Once en febrero de 2012, cuando una formación no se detuvo y chocó contra el andén, quiso expresar su apoyo a la ex mandataria con un sentido texto, opuesto a los que siente la señora que increpó a Cristina.

El hombre escribió en el muro de su esposa, Mercedes Dina, García se dirigió a Cristina Kirchner como “Sra. Presidenta” y señaló: “No todas las víctimas de la tragedia de Once pensamos igual”, en referencia al episodio del día anterior.

Y resaltó: “Usted me atendió como a todos y nos ofreció ayuda en uno de los peores momentos de mi vida. Pero sin prensa”, y cargó las tintas contra el maquinista Marcos Córdoba, a quien tampoco acusó de haber causado la tragedia de modo intencional.

Retomando el tema de las distintas posturas que existen entre los familiares de las víctimas, afirmó: “El dolor de todos nosotros es igual. Algunos lo sostenemos con la foto de nuestro ser querido y otros haciendo actos o culpando a otros”.

“Hablarán mal de ustedes o bien, ese será su problema. Pero antes mi familia estaba mejor que ahora”, dice en otro pasaje. Y le manifiesta: “Sepa de mi agradecimiento y perdone mi redacción”.

