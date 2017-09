Súper Dieta -Primavera, Para Bajar 10 Kilos En Una Semana: Día x Día

Al buscar una dieta para bajar 10 kilos en una semana, puedes encontrarte con muchas opciones que tal vez te ayuden a construir un cuerpo más deseable y una figura esbelta.

Con menos grasa y con kilos menos, así como con un mejor estado físico y un cuerpo renovado.

Dieta Para bajar 10 Kilos En Una Semana

La dieta para bajar 10 kilos en una semana que te presentamos a continuación, es una estricta guía de alimentación que te permitirá perder algo de peso.

Para lograrlo debes seguir cada paso de esta dieta para bajar 10 kilos en una semana y conseguirás resultados que no te podrás imaginar.

Para esto una guía completa día a día de los alimentos que podrás incluir dentro de tu dieta, te harán sentir mucho mejor, tanto por dentro como por fuera.

Debes tener en cuenta que esta dieta es para una semana, debes parar de hacerla por otras dos semanas y tomar una dieta un poco menos rígida pero saludable y puedes volver a tomarla luego de estas dos semanas.

La Dieta de 3 Semanas

Es de aclarar que no debes comer todo lo que no comiste durante la semana de régimen en las dos semanas de descanso, ya que no conseguirás nada.

Guía Completa De La Dieta Para Bajar 10 Kilos En Una Semana

Lunes:

Desayuno:

Debes tomar un yogur con cereales, todo descremado e integral, evita el azúcar.

Una rebanada de pan integral sin mantequilla

Una tajada de queso magro, o sin grasa.

Almuerzo:

Una porción de carne roja preferiblemente de ternera o res sin grasa, escoge una carne magra, y no la frites, sólo ponla en la parrilla o en la plancha.

Ensalada de lechuga y tomate frescos, sin aderezos.

Una fruta fresca.

Cena:

Una taza de arroz con verduras cocidas o crudas con una cucharada de mayonesa light.

Una fruta fresca.

Martes:

Desayuno:

Un café con leche sin azúcar

Dos rebanadas de pan integral con queso blanco descremado.

Almuerzo:

Un filete de pescado asado

Una porción de verduras cocidas o frescas

Una fruta fresca

Cena:

Un plato mediano de espaguetis con tomate y cebolla

Una fruta.

Miércoles:

Desayuno:

Un café con leche descremada sin azúcar

Dos rebanadas de pan integral con mermelada dietética

Almuerzo:

Un cuarto de pollo, preferiblemente pechuga asada

Una porción de puré de calabaza

Una fruta

Cena:

Ensalada de arroz con lentejas y maíz

Vegetales cocidos

Una fruta fresca

Jueves:

Desayuno:

Café con leche descremada sin azúcar

Dos rebanadas de pan integral con mermelada light

Almuerzo:

Un plato mediano de verduras crudas o cocidas

Una fruta fresca

Cena:

Un plato de tortilla de huevo con espinacas

Ensalada de tomate

Una fruta fresca

Viernes:

Desayuno:

Un café con leche descremada sin azúcar

Una rebanada de pan integral con queso magro

Almuerzo:

Una porción de torta de verduras

Ensalada verde

Una fruta fresca

Cena:

Dos rodajas de pescado fresco cocido

Una ensalada de zanahoria con mayonesa light

Una fruta fresca

Sábado, es el día de desintoxicación.

Desayuno:

Un vaso de jugo de naranja

Un café con un poco de leche descremada

Una fruta

Almuerzo:

Un caldo de pollo o carne desgrasado

Ensalada de verduras con arroz integral

Una fruta fresca

Cena:

Un caldo desgrasado

Una ensalada de frutas

Dieta Para Bajar 10 kilos En Una SemanaUna taza de gelatina dietética

En esta dieta para bajar 10 kilos en una semana, el domingo tienes que repetir el menú de alguno de los días de la semana, el que más te guste de los cinco.

