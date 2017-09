Amenazas de Muerte contra Macri y Vidal

El episodio se suma al mensaje intimidatorio de la semana pasada contra la hija del Presidente; la misiva fue entregada en un sobre a la filial del oficialismo en La Matanza

“Están todos muertos en la marcha Cambiemos Bonzi facho. QEPD MEV MM”. Un sobre negro entregados por debajo de la puerta en un local partidario de Cambiemos en La Matanza trasladó la última amenaza al presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal .

La carta que estaba dentro del sobre contenía esas palabras, con letras negras pegadas sobre un papel blanco. “Que en paz descanses, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri”, quiere decir el final del enigmático texto, que pudo obtener LA NACION.

Partidarios de Cambiemos hicieron la denuncia por la amenaza en una comisaría local, y el caso lo está investigando la Unidad Fiscal de Investigación número 9.

El sobre fue entregado ayer por la tarde en el local de Cambiemos ubicado en José Alico 841, en Aldo Bonzi, en el partido de La Matanza, según consta en la denuncia policial.

El mensaje en el local de Aldo Bonzi se enmarca en un conflicto por el traslado del Mercado de Hacienda de Liniers a La Matanza, una situación que encontró resistencia en algunos sectores del partido gobernado por Verónica Magario (Frente para la Victoria).

Este episodio se suma a varios mensajes intimidatorios y amenazas que pusieron en alerta la seguridad presidencial y de la gobernadora bonaerense ya desde el año pasado.

La semana pasada, un usuario de Facebook identificado como “Caro Krúpskaya” le escribió un mensaje al mandatario que decía: “Macri estás avisado!! Tu hija no va a “desaparecer”, no la saques de tu casa hijo de remil putas!! No me importa que sea una nena! Se que es tu hija y a que colegio va #DONDEESTASANTIAGOCARAJO”.

El hecho, que apuntaba directamente contra la hija menor del Presidente, Antonia , ocurrió en el marco de las protestas por la desaparición de Santiago Maldonado el pasado 1° de agosto. Por el mensaje fue detenida María Carolina Pavlovsky.

Días antes detuvieron a un joven de 26 años por amenazar telefónicamente al mandatario al advertir que “la casa de Macri va a reventar”.

fuente: LA NACION