Blanqueo: La seguridad informática de AFIP, en manos de empresa experta en evasión

La semana pasada a través de una filtración se hizo público que algunos familiares y allegados más cercanos al presidente Mauricio Macri habían adherido al blanqueo de capitales sancionado el año pasado. Según una exclusiva de Horacio Verbitsky “Figuran el hermano y socio presidencial, Gianfranco Macrì, el primo del jefe de gabinete de ministros, Alejandro Jaime Peña Braun; el socio y amigo de Macrì, Nicolás Caputo; el emprendedor Marcelo Mindlin, quien el mes pasado anunció que compraba la constructora de la familia presidencial, hasta entonces en manos del primo Ángelo Testaferra y un cuñado del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín”. En la misma denuncia señala que “A la cabeza de esa nómina de allegados figura Mindlin, quien blanqueó bienes por 770 millones de pesos, equivalentes a 44 millones de dólares, una suma homóloga a la que trascendió que habría pagado por la constructora de los Macrì: entre 40 y 50 millones. Lo sigue Gianfranco Macrì, con 622 millones de pesos, o 35,5 millones de dólares. Gianfranco integra los directorios de varias empresas familiares”.

La larga lista de allegados al presidente que adhirieron al blanqueo no solo que podría ampliarse, sino que promete convertirse en un verdadero problema para el mandatario. La cercanía de las elecciones de octubre impone una presión extra a los tiempos que corren y la necesidad de llegar con una buena imagen para el próximo comicio.

Las reacciones oficiales no tardaron en aparecer e inmediatamente Jorge Linskens, subdirector General de Sistemas y Telecomunicaciones de la AFIP, señalado como el responsable de las filtraciones, presentó su renuncia, la cual fue aceptada inmediatamente por Alberto Abad. Linskens junto con siete funcionarios más de la AFIP serán investigados por “violación de secreto fiscal y defraudación”, el juez a cargo es Canicoba Corral.

Sin embargo, esta no fue la única medida que tomo el Gobierno para detectar el origen de la filtración. Para esto, también contrato a la multinacional Deloitte, como publico este domingo Horacio Verbitsky. La misma es parte de las “big four”, en referencia a las cuatro multinacionales conocidas por brindar servicios de asesoría y consultoría contable, impositiva y financiera que permite a las empresas evadir impuestos alrededor del globo.

La empresa, según su web oficial registro en 2016 ingresos globales por US$ 35.2 billones, superando por creces el PBI de países como Uruguay que según el Banco Mundial (BM) tuvo en 2016 un PBI de U$S 52,42 mil millones, o el de argentina que fue de U$S 545,866 mil millones. Si para comparar se toma en cuenta países africanos como Somalia, la diferencia es obscena, 6,217 mil millones mil millones fue el PBI de esa nación en el 2016 según el mismo organismo. Según la web de la multinacional, los ingresos globales del año pasado fueron un 7.6 % mayores que los del 2015.

Viejos evasores

Deloitte nace en Gran Bretaña en el año 1845, actualmente sus oficinas centrales se encuentran en Manhattan, Nueva York. En el año 2013, la firma ha sido “premiada” por Kennedy Consulting Research & Advisory como ”líder global en consultoría de ciberseguridad”, motivo por el cual el Gobierno la habría contratado para encontrar los orígenes de la “fuga” de información. Sin embargo, Deloitte es ampliamente conocido junto con EY, KPMG y Pricewaterhouse Coopers por prestar todos los servicios necesarios para que las empresas alrededor del globo evadan impuestos. Mediante la auditoría, así como la planificación fiscal y financiera, garantizan una fachada perfecta para que empresas como Pepsi, Amazon y el mismo Disney cometan fraudes millonarios al fisco.

Los manejos “irregulares” de la empresa que acaba de contratar el Gobierno le ha costado en el 2014 una sanción de €12 millones que debió abonar la filial de España por su “actuación en Bankia durante la salida a bolsa en 2011”, sin embargo, frente a las millonarios ingresos que tiene la empresa, esto no es más que un donativo.

En julio pasado, un grupo integrante del Parlamento Europeo, presentó un primer reporte que analiza a profundidad el funcionamiento secreto de las cuatro firmas de contabilidad más grandes del mundo. A lo largo de sus 28 páginas pone de manifiesto algunas de las principales características de estas empresas expertas en asesorar a evasores. Entre los aspectos que más resaltan, se señala que las “big four” si bien no declaran en todas las jurisdicciones en las que trabajan, se estima que operan en 186 y tienen en promedio 3,41 oficinas por jurisdicción. A su vez, poseen oficinas en 43 de 53 jurisdicciones clasificadas como “secretas” y tienen más trabajadores en jurisdicciones como Luxemburgo, Islas Caimán y Las Bermudas (reconocidas guaridas fiscales).

Según los eurodiputados “las pruebas dejan en evidencia la participación activa de las “Big Four” en mantener en secreto jurisdicciones (…) en orden de tamaño, Deloitte, PricewaterhouseCoopers o PwC, EY (hasta hace poco Ernst & Young), y KPMG.”. En el caso de Deloitte la inconsistencia entre las jurisdicciones en las cuales declara que desarrolla su actividad y en las que realmente lo hace, son notorias. Según la investigación la empresa declara que interviene en 140 actualmente, mientras que la pesquisa realizada arroja que ese dato en realidad llega a 157.

Esta no es la primera ayuda que Cambiemos solicita a estos expertos en evasión, en febrero pasado designó como subsecretario de la AFIP a Andrés Edelstein, quien fue socio desde el 2002 de Price Waterhouse Coopers.

La pasada designación de Edelstein, así como la contratación actual de Deloitte no es más que una ratificación del rumbo definido en enero pasado cuando se puso al frente de la Unidad de Información

Financiera (UIF) a dos defensores de la banca evasora. Con el gobierno de los CEO´S, las multinacionales al poder.

fuente: laizquierdadiario