A tener en cuenta: Los 5 errores que no cometen los millonarios a la hora de manejar su patrimonio

Volverse rico no es algo que sucede de la noche a la mañana. Aunque algunos obtienen su dinero producto de una suculenta herencia o quizás de un premio, otros lograron amasar sus fortunas producto de una serie de acertadas decisiones financieras. El sitio Grow consultó a una serie de expertos en manejo patrimonial para averiguar cuáles son los patrones de comportamiento que pueden identificarse en los millonarios más famosos.

No gastan todo lo que ganan

“La mayoría de las personas gastan lo que sienten que necesitan gastar para disfrutar de su vida y luego ahorran lo que les queda, pero desafortunadamente lo que ahorran suele ser muy poco o casi nada”, aseguró Steve Martin, planificador financiero y senior managing director en la firma de asesores patrimoniales BKD. “La gente exitosa primero guarda el dinero que necesita para alcanzar sus objetivos”, explica. Según los expertos, los ricos logran lo que se proponen porque aprenden a retrasar la gratificación personal y evitan endeudarse con sus tarjetas de crédito.

No pierden oportunidades para agrandar su riqueza

Buscar constantemente la manera de mejorar su situación financiera personal es una de las características principales que destacan a los millonarios actuales y de todos los tiempos. Los consultados resaltaron que los exitosos intentan aumentar sus ingresos, sin que esto repercuta directamente en un incremento de los gastos por su estilo de vida.

“Entienden que hay chances de que pierdan, pero al invertir regularmente a través del tiempo reconocen la oportunidad de un crecimiento a largo plazo”, afirma Martin. Algunas de las maneras con las que buscan agrandar su riqueza son: trabajar para conseguir aumentos o ascensos, emprendiendo nuevos negocios o buscando fuentes de ingresos pasivos.

No toman decisiones financieras basándose en sus emociones

Tener un objetivo a largo plazo y una estrategia en mente es una de las claves que señalan los especialistas. Los exitosos, según ellos, no toman decisiones basándose en impulsos o intuiciones. “Creen en crear un plan integral y seguirlo a rajatabla”, expresó Anne-Marie Labore, vicepresidenta ejecutiva de la empresa de planificación financiera Bernard R. Wolfe y Asociados.

Algunas franquicias tienen crecimientos exponenciales en un corto lapso de tiempo, pero Laboe aconsejó no invertir en los últimos emprendimientos de moda. Asimismo, recomienda crear un sistema que de alguna manera prevenga a la persona de tomar decisiones irracionales.

No ponen todos los huevos en la misma canasta

Una visión panorámica para no enfocarse en una sola inversión resulta una rasgo vital si uno aspira convertirse en una persona adinerada. “Los clientes más acaudalados entienden la necesidad de diversificar y cómo estas diversas fuentes de ingresos trabajan de manera conjunta”, comentó Laboe a Grow.

Minimizar la exposición al riesgo, explica Laboe, es el principal objetivo de diversificar. Y agrega: “Si se diseña un plan, siempre va a ver instrumentos que rinden mejor que otros. Hay que ser realista con respecto a los retornos, sabiendo que la mirada está puesta en el largo plazo”.

Buscan consejo de alguien más

Decidir qué hacer con tu patrimonio en soledad no es algo que aconsejen los expertos, esto no implica necesariamente buscar ayuda de algún profesional sino que también se puede recurrir a un amigo. “Si no están seguros con respecto a cómo encarar una gran decisión financiera, ellos buscan ayuda”, explica Laboe. Según la especialista, los ricos suelen consultar a conocidos que han pasado por la misma situación para tener una segunda mirada de un caso similar al suyo.