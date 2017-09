Aprendé a combatir el sobrepeso

Cambiar tus hábitos para tener una buena salud y además adelgazar, es algo que siempre tendríamos que tener en cuenta, sobretodo si padecemos de sobrepeso. En este artículo te daremos unos tips para combatir la obesidad.

1. Controla las porciones de comida

Debes investigar, en cuanto a tu altura y complexión, cuantas porciones de cada comida tenemos que comer ( por ejemplo de pescados, verduras, carne, etc.). Hay diferentes formas de medir las porciones, por ejemplo con la palma de tu mano.

2. No uses la comida para cambiar de ánimo

No uses la comida como si fuera un placebo que usas simplemente para sentirte mejor, debes identificar esto y evitar usarlo como si fuera una salida fácil. Cuando sientas ganas de comer debido a tu estado de ánimo (ansiedad) deja a un lado la comida e identifica el problema. Lee algo, haz ejercicio…

3. Transpórtate en bicicleta o caminando

La necesidad diaria de usar transporte puede ser muy beneficiario para nosotros mismos pues puedes acudir al trabajo o a los sitios que tengas que ir haciendo también ejercicio. Vete caminando o en bicicleta, pues al final estarás en forma, de esta manera podrás disfrutar más de tus trayectos, y podrás contemplar la naturaleza, que se pierde cuando uno va en coche. Anímate a incluir esto hábitos en tu rutina.

4. Evita las grandes cantidades de azúcar

Como por ejemplo los refrescos y bebidas altas de azúcar; es mejor elegir zumos naturales, o agua fresca en vez de bebidas muy azucaradas cuando vas a comer, también evita las bebidas con gaseosa, por ejemplo.

5. El agua

El agua es tan importante para depurar nuestro organismo, puedes tomar al menos 2 litros de agua natural a diario. El agua mejora tu estado de ánimo, y además te ayudará a sentirte más ligero a lo largo del día. El mantenerte hidratado mejorará tu humor y paliará impulsos como buscar comida.

6. Evita los alimentos industrializados o procesados

Produce tus propias salsas, compra productos locales pues suelen ser más sanos para ti. Sustituye ir a centros comerciales por mercados tradicionales.

7. Cocina en casa y aprende a cocinar

Cocina y llévate la comida al trabajo, pues es probable que sea más sana si la preparas tu que si la compras. Así podrás controlar lo que ingieres, y además, no te gastarás tanto dinero.

Además, te recomendamos aprender a cocinar. Pues los alimentos procesados y la comida rápida son los motivos por los que engordamos, son alimentos muy negativos. Aprender a cocinar puede ayudarte a combatir el sobrepeso; pues seremos conscientes de los alimentos e ingredientes que incluimos en nuestras comidas.

8. Consulta con tu médico

La obesidad puede causarte muchos problemas de salud como la diabetes, problemas articulares, hipertensión, apnea de sueño… Pide un plan de acción para bajar de peso, y pide ayuda a un nutricionista. Es importante tener fuerza de voluntad para bajar de peso. Además, la ansiedad puede provocarte empezar a comer más.

9. Ejercicio

Aunque no queramos reconocerlo, el ejercicio es nuestro gran aliado a la hora de combatir el sobrepeso y la obesidad. Tendremos que realizar por lo menos una actividad física intensa durante 150 minutos a la semana; esto puede incluir ir en bicicleta, nadar, caminar, bailar, entre otras. A medida que aumentamos la resistencia, mejoraremos nuestro estado físico gradualmente.

10. Reducir las calorías

La reducción de calorías es una gran clave para perder peso . Para ayudarnos, sustituiremos algunos alimentos y bebidas que puedan estar aportándonos un exceso de calorías vacías a nuestra dieta. Por ejemplo, el azúcar, los refrescos, los alimentos procesados o aquellos que contienen harina pueden estar proporcionandonos calorias muy peyorativas para nosotros. En su lugar, optaremos por una alimentación natural, en base de zumos de frutas y alimentos de origen vegetal.

11. Saciémonos con alimentos que aportan pocas calorías

Tenemos que aprender a incluir alimentos con pocas calorías como la avena, los cereales, también las frutas, las verduras, son grandes alimentos que podemos incluir en nuestra dieta diaria. Es posible comer un mayor volumen de comida sin incrementar así grasas o calorías en nuestra dieta.

12. Consume:

Legumbres dos o tres veces a la semana

Consume alimentos frescos (dos unidades de frutas a diario)

Los huevos debemos consumirlos de tres a cuatro unidades a la semana

Tomar lácteos en forma semi desnatada o enriquecidos en omega 3.

fuente: buenasalud.net