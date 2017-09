Rosario: Detuvieron a cuatro padres de alumnos que hicieron falsas amenazas de bomba en Rosario

En lo que va del año se produjeron 300 llamados alertando que hay explosivos en colegios. El Ministerio de Educación impondrá sanciones a los estudiantes

ROSARIO.- Los padres de cuatro alumnos fueron detenidos ayer por orden del Ministerio Público de la Acusación en causas en las que se investigan las amenazas de bombas recibidas en escuelas rosarinas. Se trata de dos hombres y dos mujeres, responsables legales de los menores que habrían realizado las llamadas alertando que había explosivos en los colegios. En lo que va del año se produjeron 300 amenazas de ese tipo en la ciudad.

“Los chicos van a ver cómo se llevan presos a sus padres”, sostuvo ayer el director provincial de Investigación Criminal, Darío Chávez. Y explicó: “Si bien en la mayoría de los casos son los alumnos quienes realizan las llamadas, el titular de la línea es el responsable hasta que en el proceso penal demuestre que la utilizó otra persona”.

Chávez admitió que ante la situación de inminente detención de sus padres, “muchos chicos hablaron. Estamos hablando de gente trabajadora que se ve inmersa en un procedimiento penal que no es menor, porque se lo califica como intimidación pública”, lo que implica una pena de “dos a seis años” de prisión, aclaró el funcionario. Por este motivo, manifestó: “Desde el Estado debemos dar una respuesta clara y efectiva de que no podemos jugar con esto. Acá los chicos están jugando y no tienen en cuenta que en el mundo muere mucha gente por artefactos explosivos”, señaló.

Cada amenaza de bomba le cuesta al Estado 45.000 pesos, por movilizar a la policía, la brigada de explosivos y a los bomberos, además de lo que supone en pérdida de horas de clases. El gobierno analiza la posibilidad de que los padres de los chicos deban pagar ese momento.

fuente: la nación