Corrupción en Uruguay: renunció el vicepresidente

Raúl Sendic presentó su carta de dimisión, en medio de un escándalo de corrupción y una crisis en el oficialismo; su lugar lo ocupará la mujer de Pepe Mujica.

Acorralado por una investigación judicial sobre corrupción, acusado en su propio partido por un “proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos” y con un desprestigio de popularidad, el vicepresidente del Uruguay, Raúl Sendic, renunció a su cargo en medio de un escándalo político en el seno del Frente Amplio. No hay un antecedente similar en la historia política uruguaya.

El senador José Mujica , que fue quien impulsó a Sendic en la carrera política y en su accionar en el ente petrolero estatal, mantuvo su defensa hasta último momento y eso complicaba al Plenario Nacional del Frente a votar la sanción que estaba previsto.

El presidente Tabaré Vázquez había transmitido que era adecuado que Sendic renunciara pero no podía obligarlo a ello, y Mujica insistía que no podían sacrificar al vice por hechos que él no considera graves.

Sendic, hijo del extinto fundador de la guerrilla Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, enfrenta una investigación de la justicia penal sobre su actuación en ANCAP y en el Frente Amplio consideran que es casi seguro que haya pedido de procesamiento.

Lucía Topolansky, senadora y esposa de Mujica, es la que sigue en la línea de sucesión

Uno de los casos que se investiga fue la fiesta para inaugurar una planta a la que invitó a la ex presidenta Cristina Kirchner. Entre decenas de episodios que figuran en el expediente, está el uso de avión de la empresa estatal para traer y llevar al entonces ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, a un acto de promoción de la campaña del grupo de Sendic.

El episodio que le generó la condena del Tribunal de Conducta Política del Frente, fue el uso de la tarjeta de crédito para algunas compras personales, lo que parece menor para la caída de un vicepresidente de la República y presidente de uno de los tres poderes del Estado. Pero eso se sumó a la gestión deficitaria y con irregularidades de ANCAP, y al desprestigio por conocerse que se presentaba como Licenciado en Genética Humana graduado con medallas de oro, cuando ni era licenciado ni existía esa carrera en la universidad que estudió en La Habana.

El Plenario Nacional del Frente Amplio está en cuarto intermedio para tomar resolución del caso. Sendic informó a Vázquez sobre su decisión y dijo que la renuncia es indeclinable.

La renuncia de Sendic deberá ser aprobada por la Asamblea General Legislativa, y la que sigue en la línea de sucesión es la senadora Lucía Topolansky, esposa de Mujica, todos del mismo grupo del Frente, el MLN-Tupamaros.

