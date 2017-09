Domingo Peppo, gobernador de Chaco: “Si la Corte le da la razón a Vidal no podremos pagar sueldos”

El gobernador de Chaco advirtió sobre el quebranto económico que sufrirían las provincias si prospera el reclamo de su par bonaerense por la actualización del Fondo del Conurbano

El miércoles pasado los gobernadores de todo el país reaccionaron contra la demanda que su par María Eugenia Vidal presentó ante la Corte Suprema de Justicia, por la restitución del Fondo del Conurbano a la provincia de Buenos Aires. En un documento solicitaron al máximo tribunal que “no tome resolución” sobre el tema hasta que haya un debate en el Congreso o un diálogo entre ellos y el gobierno de Mauricio Macri.

El gobernador de Chaco, Domingo Peppo, en diálogo con la nacion remarcó la importancia de establecer un esquema de trabajo con el Gobierno y apuntó contra el impacto que tendría para las provincias un fallo favorable de la Corte Suprema para el distrito bonaerense. Planteó, así, un escenario de “quiebra y caos”, la imposibilidad de “pagar los sueldos” y un “peligro para la gobernabilidad”.

-¿Cuáles son los principales argumentos de los gobernadores contra un eventual fallo de la Corte que beneficie a la provincia de Buenos Aires?

-El argumento principal sería el quebranto económico insuperable en las provincias. En la reunión se habló de quiebra, de caos y de la imposibilidad de llevar adelante la gobernabilidad, porque no se podrían asumir las responsabilidades mínimas en un corto plazo. Dejaríamos de pagar los sueldos. Creemos que el planteo de la provincia de Buenos Aires ante la Corte nos quita a varias provincias la posibilidad de llevar adelante la gobernabilidad.

-Si, efectivamente, Macri recorta la coparticipación para pagarle a Vidal, ¿está en riesgo la gobernabilidad?

-Está en riesgo con el planteo en la Corte. Por eso se pidió el armado de un esquema de diálogo institucional con el gobierno nacional y el Congreso. Le pedimos al Poder Judicial, con el respeto que corresponde porque podrían intervenir, que se tome un tiempo, hasta tanto se pueda llevar adelante este diálogo.

-¿Es posible que la Corte falle en favor de Vidal, pero que le advierta al gobierno nacional que no toque la coparticipación? ¿Lo están evaluando?

-No. Evaluamos el planteo de la provincia de Buenos Aires como está o un eventual recurso de amparo. El caos económico que vamos a tener nos va a llevar a una situación de emergencia plena en muchas provincias. Entendemos que hay varias alternativas que el gobierno nacional puede manejar con otros recursos.

-Macri podría salir fortalecido de las elecciones de octubre si repite o mejora el resultado de las PASO. ¿Por qué debería atender a este reclamo de los gobernadores?

-Este reclamo no tiene que ver con una cuestión política. El mensaje más fuerte fue la cantidad de gobernadores de distintos espacios políticos coincidiendo con nuestra posición. El pedido es, en especial, a la Corte y un mensaje al gobierno nacional de encontrar otro mecanismo de salida porque afecta al federalismo, a la situación de las provincias y al esfuerzo que estamos haciendo para disminuir el déficit. Sería un golpe en nuestra línea de flotación.

-¿Peligra la sanción del presupuesto en esta coyuntura?

-No sé si peligra, pero me parece que estas cosas deberían incorporarse en una agenda de trabajo con el gobierno nacional mucho más amplia. En los gobernadores hay ánimo de discutir, pero desde una mirada positiva y que sepamos que la mágica discusión son los recursos nacionales respecto de los provinciales.

-Si el gobierno mantiene el esquema de reparto del impuesto al cheque (70%-30%), ¿ustedes qué van a hacer?

-No hemos hablado en profundidad sobre ese tema. Creemos que esa ley hay que reverla. Es importante conformar una agenda de trabajo que pueda incorporar estos temas.

-¿Qué harán si el fallo de la Corte se da como ustedes temen y Macri recorta la coparticipación?

-No analizamos ese escenario, porque entendemos que se tiene que dar antes un camino de salida.

-Si se da ese escenario, ¿podrían demorar el debate de la reforma tributaria?

-No se puede hablar de nada si no se incorporan estos temas a la reforma tributaria. Está atada a los recursos provinciales. No ayuda a un feliz encuentro de una reforma integral que están esperando muchos sectores.

-¿Cómo ha manejado el Gobierno el caso Maldonado?

-Me parece que el gobierno nacional tiene que mostrar y cuidar toda la información que se tenga. Se deberían tomar otras acciones que den tranquilidad a la sociedad de que el Gobierno está plenamente compenetrado en la búsqueda y aparición de Maldonado. No se puede perder un ciudadano.

-¿La Gendarmería tiene responsabilidad?

-Si hay sospechas de negligencia, ya es una situación grave.

-¿El Gobierno reaccionó tarde con el tema?

-Me parece que no le dio la dimensión que tuvo y que tiene. Se demoró en aprovechar los hechos en forma inmediata para esclarecer y dar las respuestas correspondientes.